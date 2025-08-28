Péter Eckstein-Kovács critică protestul magistraților: „Să nu auzim că se atentează la «independența justiției». Acum, justiția vinde principii ale dreptului și funcționarea sistemului”

Fostul consilier prezidențial Péter Eckstein-Kovács arată că deși greva în sistemul de justiție este interzisă prin lege, magistrații protestează pentru a putea ieși la pensie după vârsta de 40 de ani. „Justiția vinde, acum, pentru niște parale, principii ale dreptului și funcționarea normală a justiției”, spune avocatul clujean.

Magistrații de la Curtea de Apel Cluj și de la alte instanțe și parchete din țară au anunțat, marți, suspendarea activității pe perioadă nedeterminată, cu excepția cauzelor urgente, până la retragerea proiectului de reformă a pensiilor speciale.

După cum a arătat ministrul Justiției Radu Marinescu, ministerul nu a fost informat în mod oficial despre protestele anunțate de magistrați și a semnalat că „greva nu este permisă în sistemul judiciar”.

„Dar cine să constate acest lucru? Normal, instanțele. Ori ele sunt parte în litigiu”, spune fostul consilier prezidențial Péter Eckstein-Kovács.

Avocatul clujean Péter Eckstein-Kovács arată că în timp ce procurorii se plâng de reducerile salariale, infractorii se pot bucura de libertate.

„Fiat iustitia (et pereas mundus).

Justiția română este în grevă. Bine, fără avocați, notari, executori judecătorești. Partea grea, dacă vreți al sistemului: magistrații.

Greva este interzisă prin lege în sistem.

Cu grevele instanțelor, suntem cam obișnuiți. Și cu cele „japoneze”, cotidiene, prin care procesele sunt imprevizibil de lungi.

Dar greva procurorilor ne lovește în moalele capului.

Adică, infractorii zburdă și procurorii plâng pe birouri din cauza reducerii salariului/pensiei.

Nu mă pronunț cu privire la reducerile drepturilor bănești, actul normativ nici nu este încă publicat”, notează Péter Eckstein-Kovács într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Însă, după cum notează avocatul clujean, prin solicitarea de menținere a vârstei de pensionare și de eliminare a reformei pensiilor speciale, „justiția vinde pentru niște parale” funcționarea normală a justiției și principiile dreptului.

„Dar cu opinia privind menținerea vârstei de pensionare actuale, conducătorii justiției românești plonjează în derizoriu. 45 de ani, versus 60, 65 și chiar 70 în Europa.

Să nu auzim replici de tipul, că se atentează la independența justitiei. Justiția vinde, acum, pentru niște parale, principii ale dreptului și funcționarea normală a justiției.

Încrederea în justiție?”, notează avocatul clujean Péter Eckstein-Kovács, fost consilier prezidențial în timpul mandatului lui Traian Băsescu.

Liderii PNL-PSD-USR-UDMR și ai minorităților au decis, marți, o nouă modificare în privința pensionării magistraților, potrivit Antena3.ro

*cuantumul pensiei de serviciu ar urma să nu depășească 75% din venitul net avut în ultima lună de activitate, în loc de 70%, cum era inițial.

*perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților va fi de 15 ani, nu de 10 ani, potrivit unor modificări care vor fi aduse prevderilor inițiale din legea privind pensiile magistraților.

Modificările vor fi făcute în contextul discuțiilor de marți din Coaliție, la care a participat și președintele Nicușor Dan, precum și al protestelor de amploare anunțate de magistrați.

