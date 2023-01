Cartierul Zorilor s-ar putea schimba radical! Se caută soluții pentru introducerea autobuzelor de pe străzile Dima și Pasteur spre centru

Cartierul Zorilor s-ar putea schimba radical. Emil Boc a declarat că se va organiza un concurs de soluții pentru introducerea autobuzelor de pe străzile Dima și Pasteur spre centru.

Cartierul Zorilor s-ar putea schimba radical/ Foto: captură ecran Google Maps

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că amenajarea parcului Iuliu Prodan din cartierul Zorilor și crearea de spații pietonale în zonă, un proiect care trebuia deja finanțat prin programul de bugetare participativă, este cuprins în bugetul orașului pentru anul 2023.

Potrivit edilului, primăria Cluj-Napoca are planuri mari pentru legătura Zorilor cu centrul orașului, pe partea de mobilitate.

„Pentru Parcul Iuliu Prodan avem o înțelegere cu USAMV, pentru că tot parcul este proprietatea lor. Am avut chiar săptămâna trecută o întâlnire foarte bună cu rectorul universității, care a acceptat să extindem zona parcului Iuliu Prodan și să deschidem mai multe modalități de mobilitate, păstrând ceea ce are USAMV, și anume spațiile destinate cercetării științifice a universității, dar discutând și în același timp acces public mai larg pe o suprafață mai mare. Se va veni cu un punct în prima parte a acestui an care va reglementa toată această extindere și mobilitate urbană pentru Parcul Iuliu Prodan, dincolo de ce avem în momentul de față și va fi o oază importantă”, a declarat Emil Boc la un post de radio local.

De asemenea, edilul spune că există lucrări pentru zona Pasteur, Gheorghe Dima, Victor Babeș și Hașdeu, conectarea cu strada Mărginașă.

„Tot ceea ce înseamnă Pasteur - Dima - Victor Babeș - Hașdeu, conectarea cu Mărginașă, am declanșat procedura pentru organizarea unui concurs de soluții, care să vizeze două lucruri, posibilitatea introducerii transportului public și organizarea de piste de biciclete în zonă. Pornim de la ideea că, strada Mărginașă va fi gata anul acesta, cu lucrările de la Fabrica de Bere. Trebuie să ne gândim cum putem lega de exemplu cei de pe Dima cu cei de pe Pasteur, să nu mai fie nevoiți să meargă în vârful Zorilor pentru a lua mașina spre oraș. Trebuie să găsim soluții să ajungă mai ușor la Casa de Cultură și după spre toate zonele din oraș. Inclusiv, am pus anul acesta în proiect bike sharing electric. Trebuie analizat”, a adăugat edilul.

