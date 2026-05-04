„Un Stradivarius în școli” ajunge la Cluj! Recitaluri la Liceul pentru Deficienți de Vedere și la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”!

Turneul național „Un Stradivarius în școli”, ediția specială ajunge în această săptămână la Cluj-Napoca, unde elevii vor avea ocazia să participe la recitaluri de muzică clasică susținute de artiști de talie internațională.

Afișul turneului „Un Stradivarius în școli” – ediția specială, ajuns la Cluj-Napoca. | Foto: Fundația Culturală Gaudium Animae

Evenimentele vor avea loc în două unități de învățământ, fiind completate de activități educaționale adaptate, inclusiv pentru elevii nevăzători.

Muzicienii Răzvan Stoica, care va interpreta la vioara Stradivarius ex Ernst 1729, și pianista Andreea Stoica vor susține două recitaluri de muzică clasică dedicate elevilor.

Primul eveniment este programat în 7 mai, de la ora 14:00, la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, iar cel de-al doilea va avea loc în 8 mai, de la ora 11:30, la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”.

Recitalurile vor fi urmate de discuții libere cu elevii, oferindu-le acestora ocazia de a interacționa direct cu artiștii și de a descoperi mai multe despre muzica clasică.

Vioara Stradivarius ex Ernst 1729, instrumentul cu care cântă violonistul Răzvan Stoica, în cadrul proiectului „Un Stradivarius în școli”. | Foto: Fundația Culturală Gaudium Animae

Activități educaționale adaptate pentru elevi

Pe lângă partea artistică, organizatorii au pregătit și instrumente educaționale adaptate publicului. Pentru elevii nevăzători va fi disponibilă „Prima lecție de muzică” în format Braille, iar pentru elevii din liceele teoretice vor fi folosite materiale video animate, menite să faciliteze înțelegerea muzicii.

Proiectul își propune să aducă muzica clasică mai aproape de tineri, într-un mod accesibil și interactiv, adaptat nevoilor fiecărei categorii de public.

Răzvan Stoica, alături de vioara Stradivarius ex Ernst 1729, în cadrul proiectului „Un Stradivarius în școli”, ajuns la Cluj-Napoca. | Foto: Fundația Culturală Gaudium Animae

Turneu în mai multe orașe din țară

Ediția specială a turneului „Un Stradivarius în școli” include opriri în mai multe orașe din România, printre care București, Târgu Frumos, Pașcani, Vatra Dornei, Cluj-Napoca, Timișoara, Lugoj, Arad și Făgăraș.

Prin acest demers, organizatorii urmăresc să creeze o punte între artiști și elevi, oferind experiențe culturale directe și promovând educația prin muzică în școli din întreaga țară.

Recitaluri de muzică clasică pentru elevi din Cluj

Turneul național „Un Stradivarius în școli” – ediția specială ajunge în această săptămână la Cluj-Napoca, unde elevii vor avea ocazia să participe la recitaluri de muzică clasică susținute de artiști de talie internațională. Pe 7 și 8 mai, violonistul Răzvan Stoica, care va interpreta la vioara Stradivarius ex Ernst 1729, și pianista Andreea Stoica vor susține concerte urmate de discuții libere cu elevii, la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere și la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”.

Educație adaptată, muzica explicată pe înțelesul tuturor

Recitalurile vor fi completate de două instrumente educaționale adaptate, menite să apropie muzica de elevi. Pentru copiii nevăzători va fi disponibilă „Prima lecție de muzică” în format Braille, iar pentru elevii tipici va fi prezentată o animație video care explică, într-un limbaj accesibil, cum funcționează sunetul și cum este construit un instrument muzical, precum vioara. Elevii vor descoperi etapele confecționării viorii și arcușului, mecanismul vibrațiilor corzilor și modul în care acestea se transformă în sunet, înțelegând că muzica este rezultatul unei îmbinări între tehnică și artă.

Proiect educațional în mai multe orașe din țară

În cadrul proiectului „Un Stradivarius în școli”, muzica clasică și poveștile mai puțin cunoscute despre vioară, lutieri, muzicieni și compozitori ajung în instituții de învățământ speciale și licee din opt orașe ale țării: București, Târgu Frumos, Pașcani, Vatra Dornei, Cluj-Napoca, Timișoara, Lugoj, Arad și Făgăraș. În paralel, este dezvoltată și o platformă digitală cu resurse educaționale, unde vor fi disponibile lecțiile de muzică atât în format video, cât și în format Braille, descărcabile pentru utilizare în școli.

Repertoriu clasic și întâlnire cu marii compozitori

Programul recitalurilor include lucrări semnate de Mozart, Paganini, Kreisler, Bazzini, Piazzolla, Enescu și Ciprian Porumbescu. „Am ales acest program pentru că îmi doresc ca tinerii să fie inițiați în arta muzicii clasice, prin întâlnirea cu marile repere ale patrimoniului muzical universal”, a declarat Răzvan Stoica, subliniind importanța contactului direct al elevilor cu muzica și valorile pe care aceasta le transmite.

Artiști de talie internațională

Răzvan Stoica, desemnat în 2013 „Cel mai bun violonist din Europa sub 28 de ani”, este câștigătorul viorii Stradivarius ex Ernst, obținută în urma concursului „Strad Prize” de la Salzburg. În 2026, i-a fost acordat dreptul de a utiliza acest instrument pentru încă 25 de ani. Andreea Stoica, pianistă cu o carieră internațională, a debutat la doar 12 ani pe scena Ateneului Român și a susținut recitaluri în Europa alături de orchestre de prestigiu.

Un proiect cultural cu impact național

Proiectul „Un Stradivarius în școli” a fost lansat în 2023 de Fundația Culturală Gaudium Animae și a ajuns până în prezent la peste 3.400 de elevi și peste 100 de cadre didactice din întreaga țară. Ediția specială este co-finanțată de Administrația Fondului Cultural Național și se bucură de sprijinul Asociației Nevăzătorilor din România, alături de numeroși parteneri educaționali și media.

