Amenzi de 875.000 lei în Florești pentru gunoaiele aruncate în Someș. Primarul Bogdan Pivariu: „Să arunci deșeuri acolo este o CRIMĂ împotriva ecosisteului”.

Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu a spus că situația gunoaielor din Someș, zona Florești, rămâne una gravă și periculoasă.

Gunoaiele aruncate în Someș, în Florești reprezintă o problemă gravă | Foto: Facebook, Bogdan Pivariu

Potrivit ediului, chiar dacă în comună a fost înregistrată o scădere substanțială a cantității de deșeuri, situația gunoaielor din Someș rămâne una gravă și periculoasă.

Bogdan Pivariu a precizat că anul trecut, Primăria Florești a scos 975 de tone de deșeuri din Someș și a aplicat amenzi în valoare de 875.700 lei.

Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu: „Aruncarea deșeurilor în Someș este o crimă împotriva ecosistemului”

„Astăzi (miercuri, 22 aprilie 2026 - n. red.) am avut o întâlnire de lucru cu doamna Prefect (Maria Forna - n. red.) la care au participat și reprezentanți ai IPJ Cluj, Agenției de Mediu, Gărzii de Mediu și Apelor Române, în care am dezbătut problema deșeurilor din apa Someșului și din zonele adiacente. Este important de subliniat că Primăria Florești desfășoară constant acțiuni de curățare, dar mai ales de identificare, sancționare și prevenire a acestor acte ilegale”, a spus Bogdan Pivariu, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că problema gunoaielor nu a dispărut.

„Cantitatea de deșeuri există încă și continuă să reprezinte un risc major. Avem nevoie de o implicare fermă și coordonată a tuturor instituțiilor competente și toate primăriile din amonte de Someș. (…) Legea trebuie să fie aplicată strict, fără excepții și fără toleranță. Aruncarea deșeurilor în Someș este o crimă împotriva întregului ecosistem din care facem parte și noi”, a mai punctat Pivariu.

Edilul a mai subliniat că este nevoie de adaptarea cadrului legislativ, pentru a putea interveni mai rapid și mai eficient.

„Este momentul ca fiecare instituție, dar și fiecare cetățean, să înțeleagă că protejarea Someșului este o responsabilitate comună”, a conchis Bogdan Pivariu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

