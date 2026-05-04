Insomnia Cluj marchează 30 de ani de existență: „Unele locuri se construiesc din suflet, timp și oameni!”

Cafeneaua-club Insomnia din Cluj-Napoca împlinește 30 de ani de la deschidere, rămânând unul dintre cele mai vii și autentice spații culturale ale orașului.

Pe 9 mai, Insomnia nu marchează doar o aniversare rotundă, ci și o poveste care a crescut odată cu orașul. | Foto: Facebook Insomnia Cafe & Bistro

Pe 9 mai, Insomnia nu marchează doar o aniversare rotundă, ci și o poveste care a crescut odată cu orașul. Într-un Cluj aflat în continuă schimbare, locul și-a păstrat identitatea și a devenit un reper pentru cei care caută mai mult decât o simplă ieșire în oraș.

De 30 de ani, Insomnia înseamnă întâlniri, idei, conversații care se leagă și comunități care se formează. Este genul de loc care nu se consumă rapid, ci se construiește în timp, prin oameni.

Mesajul fondatoarei: „Încă sunt aici”

Márkos Tünde a ales să marcheze momentul printr-un mesaj simplu, dar profund, transmis în trei limbi: română, maghiară și engleză, un gest care spune, în sine, povestea diversității clujene:

„Unele locuri se construiesc din cărămidă.

Altele din suflet, timp și oameni.

30 de ani mai târziu, încă sunt aici. Cu recunoștință.”

Cuvintele ei surprind esența unui spațiu care a rezistat nu prin tendințe sau modernizări forțate, ci prin autenticitate și legătura reală cu oamenii care i-au trecut pragul.

Un reper al scenei culturale alternative

Încă din anii ’90, Insomnia s-a conturat ca un punct de întâlnire pentru artiști, studenți, scriitori și oameni care au căutat un loc diferit. De la expoziții și lansări de carte, până la dezbateri și seri informale, spațiul a devenit un nucleu al culturii alternative din Cluj-Napoca.

Într-un oraș tot mai aglomerat și mai comercial, Insomnia rămâne un loc care nu și-a pierdut esența: aceea de a aduce oamenii împreună, fără artificii, dar cu sens.

Mai mult decât un loc

La 30 de ani de la deschidere, Insomnia nu este doar o cafenea sau un club. Este o memorie vie a orașului, un spațiu în care generații diferite s-au intersectat și au lăsat ceva în urmă.

Iar poate cel mai important lucru este că, după trei decenii, povestea continuă, discret, dar autentic, exact așa cum a început.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: