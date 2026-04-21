Părinții de la Liceul „Dumitru Tăuțan” Florești cer dezbatere publică pentru bugetul comunei în 2026: „Educația nu este opțională”

Părinții elevilor de la Liceul „Dumitru Tăuțan” au solicitat Primăriei Florești o dezbatere publică pe tema bugetului comunei în 2026.

Asociația de Părinți „Dumitru Tăuțan”, cu sprijinul Consiliului Reprezentativ al Părinților, a depus oficial o solicitare către Primăria Florești pentru organizarea unei dezbateri publice pe propunerea de buget local 2026, cu accent pe educație.



Părinții de la Liceul „Dumitru Tăuțan" Florești vor dezbatere publică pe tema bugetului din 2026

„Educația nu este opțională! Solicităm transparență și predictibilitate pentru educație, în Florești De ce? Pentru că, de aproape un an, copiii noștri învață în condiții care nu mai pot fi ignorate:

clase relocate temporar la Luna, fără soluții clare de revenire;

lipsa spațiilor și utilizarea unor module insuficiente;

elevi trimiși acasă în anumite perioade („Școala altfel”), din lipsă de săli;

program modificat de mai multe ori într-un singur an școlar;

pauze reduse la minimum și ore scurtate, pentru a face loc tuturor;

organizare în multiple schimburi « deghizate » , care afectează calitatea educației;

deghizate , care afectează calitatea educației; ore desfășurate în zgomot constant, în timpul lucrărilor din școală, fără corelarea programului de lucru cu orarul școlar;

expunerea copiilor la praf și condiții care le afectează sănătatea și capacitatea de concentrare.

Toate acestea nu mai sunt situații izolate, ci o realitate care afectează direct calitatea actului educațional și interesul superior al copilului”, au precizat părinții elevilor de la Liceul „Dumitru Tăuțan”, luni seara, 20 aprilie 2026, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a asociației de părinți.

Părinții elevilor de la Liceul „Dumitru Tăuțan” din Florești cer:

transparență în alocarea bugetului pentru educație

soluții reale pentru infrastructura școlară

un dialog deschis între autorități și comunitate.

alocări bugetare pentru infrastructura școlară

identificarea și achiziția de terenuri pentru construirea de noi unități de învățământ

măsurile propose pentru reducerea supraaglomerării în școli.

În luna februarie 2026, părinții cereau și o bibliotecă cu acces gratuit, pentru toți cetățenii, la Liceu și ca proiectul să fie inclus în bugetul pentru 2026.

„O bibliotecă publică ar reprezenta nu doar un spațiu de lectură, ci un veritabil centru educațional și comunitar, care să includă: săli de lectură și studiu, zone dedicate copiilor și adolescenților, activități educative și culturale, ateliere și cluburi de lectură, acces la resurse digitale și informaționale”, potrivit inițiativei lansate de părinți în februarie.

Buget de peste 216 mil. lei în Florești, în 2026

Joi, 9 aprilie 2026, primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu, a anunțat că bugetul comunei pentru anul 2026 este de peste 216 milioane de lei. În aceeași zi, proiectul bugetului pentru comuna Florești a fost publicat în consultare publică pe site-ul Primăriei.

Etapa consultării publice pentru bugetul Floreștiului pentru 2026: 9 aprilie – 24 aprilie 2026.

9 clase nou la Liceul „Dumitru Tăuțan” din Florești

În 18 martie 2026, primarul Pivariu a anunțat că au fost finalizate lucrările la de interior la clădirea corpului modernizat din zona Liceului „Dumitru Tăuțan” și că acolo vor desfășura activitatea 9 clase noi. Tot atunci, edilul a mai precizat că lucrile vor continua și la exterior pentru a aduce un nou ansamblu la standardele dorite pentru educația din comună.

Potrivit proiectului de buget al comunei Florești pentru 2026, Primăria a alocat 4.133.000 mil. lei. pentru Liceul „Dumitru Tăuțan”.

Din această sumă, 605.000 de lei sunt pentru programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.49.01 la 56.49.03), din care finanțarea externă nerambursabilă este de 514.000 lei.

Din suma toatală alocată la Liceul „Dumitru Tăuțan”, 2.258.000 mil. lei sunt pentru „bunuri și servicii”, iar aici sunt incluse următoarele: materiale curățenie, încălzit, apă, materiale prestări servicii cu caracter funcțional (500.000 lei) și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (900.000 lei) etc.

Pentru burse a fost alocată suma de 700.000 lei.

CITEȘTE ȘI: