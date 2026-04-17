Elevii de la Liceul „Dumitru Tăuțan” din Florești, în prima linie a luptei împotriva poluării, aceștia au analizat microplasticul de pe malul Someșului!

Elevii de la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” din Florești au participat, vineri, la o acțiune de monitorizare a poluării cu plastic, desfășurată pe malul Someșului Mic, în zona Plaja Grigorescu din Cluj-Napoca.

Elevi și profesori implicați în acțiunea „Plastic Pirates”, colectând și analizând deșeuri de pe malul Someșului Mic, în zona Plaja Grigorescu | Colaj foto: monitorulcj.ro

Elevi din Florești și Cluj-Napoca au participat, vineri, la o acțiune de monitorizare a poluării cu plastic, desfășurată pe malul Someșului Mic, în zona Plaja Grigorescu. Activitatea face parte din inițiativa europeană „Plastic Pirates”, un proiect de cercetare participativă coordonat la nivel național de Universitatea Babeș-Bolyai, prin Facultatea de Știința și Ingineria Mediului.

La eveniment au fost implicați elevi de la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” din Florești și de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, care au colectat și analizat probe de macro- și microplastic, contribuind la realizarea unor baze de date științifice la nivel european.

Elevii din Florești, deja la a doua participare

Pentru elevii de la Liceul „Dumitru Tăuțan”, activitatea nu este o premieră. Aceștia au revenit pe teren pentru a doua ediție, fiind deja familiarizați cu procesul de prelevare și analiză.

Elevi din Cluj și Florești, în timpul activităților de prelevare și analiză a microplasticului pe malul Someșului Mic, în cadrul proiectului „Plastic Pirates” | Foto: monitorulcj.ro

Profesoara de matematică, Monica Halja, a subliniat importanța implicării elevilor în astfel de proiecte: „Suntem mândri să facem parte astăzi din această activitate de prelevare și analiză a microplasticului de pe plaja din Grigorescu, Cluj-Napoca. Elevii mei sunt din clasele a XII-a și a XI-a și sunt deja la a doua ediție. Evenimentul este unul de conștientizare, ne învață cum să avem grijă de natură, cum să ne implicăm și cum să-i învățăm pe tineri să aprecieze ceea ce avem în jur.”

Monica Halja, profesoara de matematică de la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” din Florești împreună cu elevii acesteia. | Foto: Valentina Prelipcean | monitorulcj.ro

Coordonatorul activității, CS III Habil. Lucrina Ștefănescu, din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului UBB, a explicat că evenimentul face parte dintr-un demers european mai amplu.

„Este un eveniment care are loc în cadrul inițiativei Plastic Pirates, o inițiativă europeană de cercetare participativă. Noi, împreună cu cele două licee din Florești și din Cluj-Napoca, colectăm probe de plastic și microplastic de pe plaja din Grigorescu.”, a declarat aceasta.

Coordonatorul activității, CS III Habil. Lucrina Ștefănescu, din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului UBB. | Foto: Valentina Prelipcean | monitorulcj.ro

Elevii au descoperit deșeuri obișnuite, dar în cantități semnificative

În timpul activității, elevii au identificat mai multe tipuri de deșeuri, în special materiale uzuale. „Am găsit chestii uzuale: plastic, lemn, puțină sticlă”, a spus unul dintre participanți.

Experiența a avut și un impact educativ puternic. „Cred că acest eveniment ne va schimba viziunea despre poluare. Eram deja conștienți, doar că acum s-a intensificat, pentru că am văzut concret ce poate face micro și macroplasticul”, a spus un alt elev. Un alt participant a adăugat: „Acum că studiem mai îndeaproape situația, putem să ne corectăm greșelile din viața de zi cu zi legate de reciclare.”

Elevii de la Liceul „Dumitru Tăuțan” în căutarea microplasticului. | Foto: Valentina Prelipcean | monitorulcj.ro

Voluntariat și implicare pentru viitor

Elevii consideră că astfel de activități au un impact real atât asupra lor, cât și asupra comunității. „Este o activitate de tip voluntariat benefică pentru noi, dar și pentru restul populației. Sperăm să facem și pe viitor asemenea activități”, a mai spus un elev.

Prin implicarea elevilor din mai multe licee, proiectul „Plastic Pirates” aduce împreună educația și cercetarea, contribuind nu doar la monitorizarea poluării, ci și la formarea unei generații mai responsabile față de mediu.

CITEȘTE ȘI: