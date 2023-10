Problemele la șantierul din zona str. Cetății din Florești, rezolvate parțial. Pivariu: „S-a acordat o mai mare atenție”

Problemele de la șantierul din Florești, zona străzii Cetății, au fost rezolvate în mare parte. Primarul Bogdan Pivariu monitorizează situația și spune că muncitorii au acordat o „atenție mai mare” ca lucrările să fie conforme.

Așa arătau lucrările neconforme la șantierul din Florești, la începutul lunii octombrie, când le-a sesizat primarul comunei / Foto: Facebook - Bogdan Pivariu

La începutul lunii octombrie, primarul Bogdan Pivariu a efectuat o vizită pe șantierul din zona străzilor Cetății și Tăuțiului din Florești și a găsit nereguli. Edilul Floreștiului a acționat atunci rapid și le-a cerut executanților să remedieze problemele:

„Am cerut executanților să remedieze de ugență neregulile. Avem nevoie să finalizăm aceaste lucrări în cel mai scurt timp cu putință, dar neapărat respectând standardele de execuție (...) Vă asigur ca verificăm atent toate lucrările care se desfășoară în toată comuna. Dăm dovadă de înțelegere acolo unde sunt întârzieri justificate dar nu vom tolera niciodată lucrări neconforme”, a transmis atunci Bogdan Pivariu.

La o săptămână și jumătate distanță, primarul Floreștiului anunță că mare parte din problemele pe care le-a constatat au fost rezolvate și că verifică în continuare lucrările ca să nu mai existe neconformități. El a explicat ce era greșit la aceste lucrări și ce se face în continuare.

„Bună parte din neregulile constatate atunci s-au remediat. În continuare urmărim acea refacere, fiind vorba despre o lucrare destul de complicată care a avut loc peste 2 metri jumate - 3 metri. Gradul de compactare probabil că nu a fost conform, probabil că ar fi trebui inundat cu apă în anumite zone, mai ales acolo unde sunt mănunchi de utilități. Am văzut că mai sunt anumite denivelări sau, să zicem, lăsări ale asfaltului așternut. Acum, au ieșit cu lucrarea de pe Cetății făcând și branșamentul, asta înseamnă că în scurt timp o să intervenim pentru pregătirea pentru așternerea stratului de asfalt, tocmai ca acea stradă să fie redată întru totul, la toată capacitatea ei, în folosință pentru circulație rutieră. Am văzut că s-a acordat o mai mare atenție în acest moment gradului de compactare, din ce am putut să urmăresc zilele trecute. Rămâne de văzut până la capăt, ca să fie refacerea acelei străzi conformă. Verificăm în permanență cum se desfășoară aceste lucrări, atât a celor de gaz, cât și a celor de refacere a stratului carosabil.

În cazul în care vor apărea neconformități, le vom cere imediat remedierea lor. De asemenea, cei de la Electrica, având niște lucrări de modernizare a utilitățile, au avut spargeri pe diverse străzi. Chiar pe Tăuțiului, str. prof. Ioan Rus… au început refacerile, au încă de remediat deficiențe, mai ales în zona unde în trotuar apar acele guri de canal, unde este puțin mai complicată refacerea, dar ei sunt cei care sunt specialiști și trebuie să o facă. Soluția tehnică există și va fi pusă în aplicare pentru că chiar în cursul zilei de ieri (miercuri, 11 octombrie - n.red) am fost cu un coleg pe teren pentru a observa aceste neconformități, să le spunem așa, la ceea ce înseamnă refacerea trotuarului acolo unde au lucrat cei de la Electrica”, a spus Bogdan Pivariu, în cadrul unei emisiuni radio.

În ceea ce privește lucrările la o nouă stradă din zona Terra, primarul spune că se desfășoară în ritm alert: „În zona Terra, pe strada nouă, unde au avut loc exproprierile, se lucrează într-un ritm destul de susținut. Se lucrează cu multe echipe, chiar încep pe tronsoane pregătirea pentru asfaltare. Probabil până la finalul acestui an lucrarea va fi terminată în acea zonă”, a adăugat Pivariu.

