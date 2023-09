Au început lucrările la cel mai mare parc sportiv din Florești. Terenuri, piste de alergat și biciclete și parc de aventură!

Primăria Florești a demarat lucrările de amenajare a celui mai mare parc sportiv din comună. Investiția se ridică la 21 milioane de lei.

Au început lucrările la cel mai mare parc sportiv din Florești. FOTO: Facebook/ Bogdan Pivariu

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a anunțat demararea lucrărilor la cel mai mare parc sportiv, pe strada Tăuțiului, pe o suprafață de 4,2 hectare. Investiția se ridică la 21 milioane de lei.

„Au început lucrările la cel mai mare parc sportiv din Florești. Lucrările pentru Parcul Multifuncțional de pe strada Tăuțiului au fost demarate! Investiția finală va fi de 21 de milioane de lei.

Sportul are puterea de a schimba lumea. Are puterea de a inspira. Are puterea de a aduna oamenii într-un mod în care puține alte lucruri o pot face. Sportul și mișcarea sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea oricărei comunități.

Cu o suprafață de 4,2 hectare, acest parc multifuncțional va oferi o varietate impresionantă de facilități pentru sport și recreere, care să acopere nevoile tuturor locuitorilor din Florești”, a transmis Bogdan Pivariu.

În cadrul acestui parc sportiv vor fi amenajate următoarele:

- Parc de aventură

- Teren polivalent

- Teren de baschet

- Teren de volei

- Teren de squash

- Teren de badminton

- Teren de tenis

- Piste de alergat

- Piste de role

- Piste de biciclete

Toate aceste facilități vor fi integrate într-un mediu natural, cu multe spații verzi, alei de promenadă și locuri de relaxare.

