Cod PORTOCALIU de inundații pe râul Someșul Mic. A fost emisă avertizare RO-Alert.

A fost emis un cod portocaliu de inundații pentru râul Someșul Mic. Atenționarea a fost transmisă prin sistemul RO-Alert.

A fost emis un cod portocaliu de inundații pe râul Someșul Mic | Foto: pixabay.com

A fost emis un mesaj prin sistemul Ro-Alert privind o avertizare Hidrologică-COD PORTOCALIU, valabilă astăzi până la ora 24.00.

Mesaj RO-Alert: Cod Portocaliu de inundații pe râul Someșul Mic

„Este vizat bazinul hidrografic Someșul Mic, afluenții aferenți sectorului, zona din aval a acumulării Fântânele, torenți, pâraie adiacente. Fenomene preconizate: scurgeri importante de pe versanți, torenți, viituri rapide cu posibile efecte severe de inundații”, a transmis Inspectorarul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj.

ISU Cluj recomandă să nu folosiți podurile și căile rutiere expuse pericolului de inundații.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: