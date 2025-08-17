RO-Alert în Cluj. A fost emis Cod PORTOCALIU de ploi torențiale în Cluj-Napoca și cod ROȘU pentru mai multe localități din apropiere.

Mai multe localități din județul Cluj sunt vizate, miercuri, de o avertizare RO-Alert de fenomene meteorologice extreme.

Cod Portocaliu de vreme rea în Cluj-Napoca | Foto: Ana Greavu, monitorulcj.ro

Duminică, 17 august 2025, a fost emis un mesaj de avertizare RO-Alert, cod portocaliu de vreme rea în Cluj-Napoca, Baciu, Bonțida, Iclod, Jucu, Borșa, Cornești, Dăbâca, Florești, Săvădisla.







Cod PORTOCALIU de vreme rea în mai Cluj-Napoca și cod ROȘU în mai multe comune din apropiere

„Avertizarea este valabilă până la ora 17.20. Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii (2-4 cm) intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h)”, a transmis ISU Cluj.

Totodată a fost emisă și o avertizare RO-Alert cu privire la un cod ROȘU de vreme rea în Feleacu, Petreștii de Jos, Ciurila, Tureni.

„Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula peste 35...50 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h), grindină de mari dimensiuni (3...5 cm). Avertizarea este valabilă până la 16.45.”, a mai transmis ISU Cluj.

