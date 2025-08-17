CFR Cluj - Botoșani 3-3. Portarul Micai i-a „îngropat” pe clujeni.

CFR Cluj rămâne cu o singură victorie în campionat după primele 6 etape din noul sezon.

Alessandro Micai a comis două greșeli mari | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Altădată o fortăreață, terenul din Gruia nu mai este sinonim cu victoria pentru CFR Cluj. Ardelenii nu au reușit să o învingă pe nici pe FC Botoșani, deși au condus de 3 ori și au fost net superiori adversarului direct.

Lorenzo Biliboc și Andrei Cordea au fost primii care au pus pericol poarta lui Anestis înainte ca Lindon Emerllahu să înscrie cu un șut din interiorul careului. Dominarea Clujului a continuat, dar goalkeeperul Botoșaniului abia își începuse recitalul.

În poarta cealaltă s-a întâmplat tocmai contrariul. Italianul din poarta CFR-ului a încercat să respingă o minge cu piciorul, însă balonul l-a lovit pe Kovatlyuk și a intrat în poartă.

Aflat la primul meci ca titular în tricoul vișiniu, Cordea a punctat înainte de pauză și i-a readus în avantaj pe clujeni cu o execuție precisă.

Partea secundă i-a găsit tot în atac pe ardeleni, dar cei care au punctat au fost moldovenii după o altă greșeală a portarului Micai, care a respins în propria poartă mingea trimisă cu capul de Suta.

Korenica le-a readus în avantaj pe gazde, dar tabela a fost închisă de Mailat cu o lovitură de cap din apropierea porții.

