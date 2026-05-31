30 de kg de MUNIȚIE avea drona rusească care a lovit un bloc din Galați

Drona rusească care s-a prăbușit pe un bloc din Galați avea 30 de kilograme de muniție.

Drona rusească care s-a prăbușit pe un bloc din Galați avea 30 de kilograme de muniție | Foto: Facebook, Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a prezentat, duminică, 31 mai 2026, mai multe detalii în urma analizării dronei care s-a prăbușit pe blocul din Galați.

Conform unui comunicat de presă al MApN, este vorba de o dronă aeriană, model GERAN2, de fabricație rusească, fiind identificate probe în acest sens, precum o inscripție parțial lizibilă, în rusă.

Destinația operațională a obiectului este de întrebuințare unică/DIU, respectiv kamikaze.

Fuselajul, din care s-au găsit resturi, era cu structură de rezistență din fibră de carbon, cu inscripții chirilice, la fel erau construite și aripile, din care au rămas doar fragmente

Ca sistem de propulsie s-a folosit un motor termic, de tip boxer, cu 4 pistoane, răcit cu aer care funcționează în 2 timpi, și elice.

Partea de componente electronice indică folosirea unui sistem GNSS de tip KOMETA, care permite localizarea simultană a sistemelor satelitare, au constatat specialiștii.

30 de kg de muniție

Drona avea servomotor electronic, cu rol de control și menținere pe traiectorie, dar și muniție - încărcătura de luptă, explodată la impact, de tip High-Explosive (HE), cu greutatea de aproximativ 30 kg (echivalent TNT).

„Probele identificate la fața locului sunt identice din punct de vedere structural și funcțional cu cele recuperate și atribuite Federației Ruse în incidentele anterioare la care au fost utilizate UAS de tip GERAN2 (Chilia Veche, județul Tulcea - 17.01.2025; Ceatalchioi, județul Tulcea - 17.01.2025; Galați - 28.02.2025; Grindu, județul Tulcea - 13.02.2025; Galați - 25.04.2026; Luncaviața, județul Tulcea - 26.04.2026”, subliniază Ministerul Apărării Naționale.

Ținta a fost identificată inițial la ora 01.46, în spațiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 19 kilometri de frontiera națională, 10 kilometri est de localitatea Reni, se menționează în comunicat.

Duminică, președintele Nicușor a făcut o declarație în care arată că drona prăbușită este într-adevăr de proveniență rusească și a specificat că România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: