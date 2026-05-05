Pas înainte pentru aderarea Republicii Moldova la UE. Vor fi create grupuri de lucru pentru negocieri.

Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a anunțat lansarea unei inițiative fără precedent, menită să accelereze integrarea europeană a R. Moldova și a menționat că este vorba de grupuri de lucru pentru capitolele tehnice și clusterele tematice, relatează Moldpres și Radio Chișinău, potrivit Agerpres.ro.

„Am propus membrilor Parlamentului Republicii Moldova și membrilor Parlamentului European ca în cadrul Comitetului Parlamentar de Asociere să lansăm niște grupuri de lucru care să lucreze exact pe capitolele și pe clusterele din negocierile de aderare la Uniunea Europeană”, a explicat Mureșan într-o intervenție luni la Radio Moldova.

Siegfried Mureșan a explicat că aceste grupuri vor oglindi structura oficială de negociere a Uniunii Europene.

Obiectivul central este mobilizarea expertizei europene pentru a sprijini legislativul de la Chișinău în adoptarea reformelor necesare. Este vorba de accelerarea reformelor: discutarea și tratarea la nivel parlamentar a tuturor legilor și reformelor ce trebuie implementate în cadrul celor șase clustere; transfer de expertiză: utilizarea cunoștințelor specialiștilor din Parlamentul European pentru a ajuta colegii din Parlamentul Republicii Moldova să avanseze mai rapid; sprijin politic și tehnic: susținerea autorităților de la Chișinău și a reprezentanților Comisiei Europene în procesul de negociere.

Crearea unor structuri de lucru specializate este inclusă pe ordinea de zi a reuniunii Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova, preconizată pentru marți la Parlamentul European.

Republica Moldova face progrese în fiecare săptămână în procesul de aderare la UE

Siegfried Mureșan a anunțat că, împreună cu copreședintele comitetului, Marcel Spătari, va propune o declarație comună care să pună presiune pe calendarul aderării.

Vom solicita în mod oficial începerea negocierilor politice pe cel puțin un cluster în cursul următoarei luni până la finalul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, a menționat europarlamentarul român.

Mureșan a subliniat că, deși negocierile la nivel tehnic progresează foarte bine, este esențială deschiderea nivelului politic pentru cel puțin un cluster până la finalul lunii iunie, urmând ca toate celelalte clustere să fie deschise politic până la sfârșitul anului 2026.

Siegfried Mureșan a remarcat intensitatea activității diplomatice a Republicii Moldova, menționând participarea președintei Maia Sandu la Summitul Comunității Politice Europene din Armenia și vizita lui Igor Grosu în Danemarca, unde participă la Conferința președinților de parlamente din statele membre ale Uniunii Europene și statele candidate.

„Republica Moldova își consolidează poziția, promovează cauza europeană și face progrese săptămână de săptămână pe calea integrării europene”, a spus europarlamentarul român, subliniind că susținerea politică din partea UE rămâne una solidă, conform resurselor media citate.

