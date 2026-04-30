Trump anunță o posibilă reducere a forțelor armate americane staționate în Germania

Președintele american Donald Trump spune că are în vedere o reducere a forțelor armate americane staționate în Germania.

|Foto: Martijn Beekman – nato.int

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri că ia în considerare reducerea numărului de trupe americane staționate în Germania, după o serie de critici dure la adresa cancelarului german, Friedrich Merz, cu privire la războiul din Iran, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres.ro

„Statele Unite studiază și ia în considerare în prezent posibilitatea unei reduceri a efectivelor militare din Germania, iar o decizie va fi luată foarte curând”, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social.

Donald Trump a lansat marți un atac usturător la adresa cancelarului german, acuzându-l pe Truth Social că „nu știe despre ce vorbește” în legătură cu Iranul.

Friedrich Merz afirmase luni că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran și a adăugat că Teheranul „umilește” prima putere mondială.

Cancelarul „consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu știe despre ce vorbește”, s-a revoltat Donald Trump

