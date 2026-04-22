Donald Trump anunță că extinde încetarea focului cu Iranul. Teheranul a atacat o navă container în apropiere de Strâmtoarea Ormuz.
Președintele american Donald Trump a anunțat prelungirea armistițiului cu Iranul. Teheranul a atacat o navă container în apropiere de Strâmtoarea Ormuz.
Președintele american Donald Trump a anunțat prelungirea armistițiului cu Iranul pentru a-i oferi Teheranului mai mult timp pentru a negocia, menținând în același timp blocada porturilor iraniene.
Este pentru a doua oară când Trump face un pas în spate în fața unei posibile escaladări, deși anterior declarase că prelungirea armistițiului este puțin probabilă.
Președintele american a anunțat, pe platforma sa Truth Social, că a decis să „prelungească armistițiul” până când „Iranul prezintă o propunere vizând să pună capăt conflictului”.
Iranul atacă o navă container în apropiere de Strâmtoarea Ormuz
Între timp, Iranul atacat o navă container în apropiere de Strâmtoarea Ormuz.
O barcă rapidă înarmată, aparținând Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC), a deschis focul asupra unei nave container în ultimele ore, la 15 mile marine (aproximativ 28 de kilometri) nord-est de Oman, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, a anunțat miercuri agenția British Maritime Trade Operations (UKMTO), transmit EFE și dpa, citate de Agerpres.ro
În același timp, Donald Trump a ordonat forțelor americane să continue blocada navală asupra porturilor iraniene și să rămână pregătite pentru a acționa.
