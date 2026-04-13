Iranul reacționează la demersurile SUA de blocare a strâmtorii Ormuz în urma negocierilor eșuate: „Restricțiile sunt ilegale”

Armata iraniană a afirmat luni că blocada navală americană, anunțată de Donald Trump, este „ilegală” și constituie un act de piraterie.

Armata iraniană a afirmat luni că blocada navală americană, care urmează să înceapă mai târziu în cursul zilei, este „ilegală” și constituie un act de piraterie, avertizând totodată că niciun port din Golf nu va fi în siguranță dacă porturile sale sunt amenințate, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

„Restricțiile impuse de America criminală asupra navigației maritime și tranzitului în apele internaționale sunt ilegale și constituie un exemplu de piraterie”, a declarat comandamentul forțelor armate iraniene, Khatam Al-Anbiya, într-un comunicat citit la televiziunea de stat.

„Dacă securitatea porturilor Republicii islamice din apele Golfului Persic și ale Mării Arabiei este amenințată, niciun port din Golful Persic și din Marea Arabiei nu va mai fi în siguranță”, se afirmă în comunicatul oficial iranian

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică că a ordonat Marinei SUA să instituie o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz, ca răspuns la refuzul Iranului de a renunţa la ambiţiile sale nucleare, în timpul negocierilor de pace de la Islamabad.

„Începând de acum, Marina SUA, cea mai bună din lume, va începe procesul de blocare a tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”, a adăugat Trump, care se opune ferm ideii ca Iranul să perceapă o taxă navelor pentru a trece prin strâmtoare.

