Iranul a anunțat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne „deschisă total” până la sfârșitul armistițiului cu SUA. Prețul petrolului a scăzut instant.

Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Iranul a anunțat vineri, 17 aprilie 2026, că Strâmtoarea Ormuz va rămâne „deschisă total” până la sfârșitul armistițiului convenit cu SUA și care expiră săptămâna viitoare miercuri, 22 aprilie 2026, decizie luată de Teheran în urma armistițiului separat acceptat de Israel în Liban, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.ro.

„În consonanță cu încetarea focului în Liban, se declară deschisă total trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz în perioada de încetare a focului rămasă, prin ruta coordonată deja anunțată de Organizația Portuară și Maritimă a Republicii Islamice Iran”, a scris pe rețeaua socială X ministrul iranian de externe Abbas Araqchi.

Prețul petrolului a scăzut instant

Prețul petrolului a scăzut deja cu 10% după acest anunț, care a fost salutat de președintele american Donald Trump. „Iranul tocmai a anunțat că strâmtoarea Iranului (sic!) este complet deschisă și pregătită pentru traversarea completă. Mulțumesc!”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Ca represalii în urma războiului declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie, Iranul a permis de atunci doar trecerea selectivă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Iranul acceptase deja redeschiderea strâmtorii de la începutul armistițiului cu SUA intrat în vigoare miercurea trecută, dar nu a pus în practică acest angajament din cauza refuzului Israelului de a opri operațiunile militare în Liban, operațiuni pe care armata israeliană chiar le-a intensificat prin bombardamente puternice care au provocat multe victime civile.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

