Donald Trump îl atacă pe papa Leon după mesajul acestuia împotriva războiului: „Este foarte liberal”

Trump, atac la adresa Papei Leon: „Nu vreau un papă care îl critică pe președintele SUA”.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat duminică că „nu este un mare fan” al papei Leon al XIV-lea.

Declarația vine în contextul în care, anterior, Papa Leon susținuse o alocuțiune virulentă împotriva războiului, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

„Nu sunt un mare fan al papei Leon. Este foarte liberal, este un om care nu crede în lupta împotriva criminalității”, a declarat Trump jurnaliștilor la baza militară Andrews, în statul Maryland.

El l-a acuzat pe suveranul pontif că „se joacă cu o țară care dorește să se doteze cu arma nucleară”, referindu-se la Iran.

Puțin după aceea, Donald Trump a publicat un lung mesaj pe rețeaua sa Truth Social, acuzându-l printre altele pe Leon al XIV-lea că susține programul de înarmare nucleară iranian, că s-a opus operațiunii militare americane în Venezuela în ianuarie și că se întâlnește cu simpatizanți ai fostului președinte democrat Barack Obama.

„Nu vreau un papă care îl critică pe președintele SUA, căci eu fac exact ceea ce pentru ce am fost ales, ÎN MOD ZDROBITOR, știind ce să fac pentru a reduce criminalitatea la niveluri istoric de joase și să creez cea mai mare piață bursieră din istorie”, a scris președintele republican.

Trump publică imagini controversate generate cu AI

Donald Trump și-a însoțit mesajul cu o imagine generată prin inteligența artificială în care poate fi văzut în togă alb-roșie, punând mâna pe fruntea unui bolnav aflat pe un pat de spital, înconjurat de persoane care se roagă, pe fondul drapelului american, al Statuii Libertății și al unor avioane de vânătoare, vulturi și alte figuri pe cer.

Într-una din cele mai virulente critici ale conflictelor care au cuprins planeta, în special în Orientul Mijlociu, Leon al XIV-lea declarase sâmbătă că credința este necesară „pentru a înfrunta împreună acest moment dramatic al Istoriei”.

„Destul cu idolatria eului și a banului! Destul cu demonstrațiile de forță! Destul cu războiul! Adevărata forță se manifestă servind viața!”, lansase papa american în ajunul unei rugăciuni pentru pace la basilica Sf. Petru din Roma.

„Dragi frați și surori, există desigur responsabilități imperative care le revin conducătorilor de națiuni. Către ei strigăm: Opriți-vă! Este timpul să faceți pace! Așezați-vă la masa dialogului și a meditației și nu la masa unde se planifică reînarmarea și unde se decid acțiuni ucigătoare”, mai lansase el.

Așa cum mai făcuse în trecut, el nu a menționat niciun responsabil politic pe numele său și nu a desemnat vreo țară în special. De la alegerea sa în mai 2025, Leon al XIV-lea, născut la Chicago, a adoptat o poziție clară împotriva anumitor decizii ale administrației Trump, menținând totodată deschise canalele de comunicare.

