Conferința de la Roma a miliardarului german pro Trump, Peter Thiel, în atenția Bisericii Catolice

Conferința organizată la Roma cu ușile închise de miliardarul german Peter Thiel este în atenția Bisericii Catolice.

Miliardarul neamț Peter Thiel, în atenția bisericii catolice | Foto: commons.wikimedia.org / Gage Skidmore

Miliardarul american de origine germană Peter Thiel, investitor în capitaluri de risc și unul dintre primii susținători ai președintelui Donald Trump, a lansat duminică o serie de prelegeri organizate cu ușile închise la Roma, în care explorează conceptul de Anticrist, atrăgând atenția comentatorilor catolici, informează Reuters, citat de Agerpres.ro.

Conferința, la care se poate participa doar pe bază de invitație și care se desfășoară până miercuri, 18 martie 2026, nu este deschisă pentru reprezentanții presei, iar locul său de desfășurare nu a fost dezvăluit public. Organizatorii, citați în mass-media, spun că participanții provin din mediul academic, din sectorul tehnologiei și din cercurile religioase.

Peter Thiel, cofondator al Palantir Technologies, o companie care produce software-uri bazate pe inteligența artificială (AI) și care are legături strânse cu agențiile de apărare și de informații din Statele Unite, a acordat în ultimii ani o atenție din ce în ce mai mare ideilor religioase și filosofice.

Anul trecut, el a susținut o serie similară de conferințe la San Francisco, în care a analizat posibilitatea ca Anticristul - o figură care se opune sau îl neagă pe Hristos - să apară pe scena mondială.

În special, Peter Thiel a declarat că se teme că va apărea un Anticrist care va crea un guvern mondial unic, în baza promisiunii de a opri un dezastru nuclear provocat de AI sau de schimbările climatice.

Peter Thiel, în vârstă de 58 de ani, a crescut într-o familie creștină evanghelică și a declarat că creștinismul îi modelează viziunea asupra lumii.

Vizita sa la Roma a atras atenția Bisericii Romano-Catolice, care, sub conducerea papei Leon al XIV-lea, primul pontif născut în Statele Unite, a criticat în mod deschis unele dintre politicile de dreapta ale președintelui Donald Trump. Suveranul pontif a avertizat, de asemenea, asupra pericolelor pe care le prezintă inteligența artificială.

