Trump lansează noi amenințări la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va muri în această noapte”

O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață, a scris marți, pe platforma sa Truth Social, președintele american Donald Trump.

Mesajul a fost transmis înainte de expirarea ultimatumului pe care Trump l-a dat Iranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, în caz contrar amenințând țara din Golf cu anihilarea.

„O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla. Totuși, acum că avem o Schimbare Completă și Totală a Regimului, unde predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar minunat, CINE ȘTIE? Vom afla în seara asta, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a Lumii. 47 de ani de extorcare, corupție și moarte se vor încheia în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze Marele Popor al Iranului!”, a scris Trump pe rețeaua sa socială.

Anterior, președintele american a adresat un ultimatum Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz până marți la 20:00, ora Washington (00:00 GMT), avertizând că, în caz contrar, va ataca toate podurile și centralele electrice din Iran.

