Alegeri Ungaria. Prezența uriașă la vot. Care sunt rezultatele după numărarea a 30% dintre voturi

Ungaria a votat astăzi, 12 aprilie 2026, într-un scrutin ce se consideră a fi decisiv pentru direcția politică a țării. Prezența la urne a fost incredibilă, de peste 77%, un record pentru vecinii noștri.

Foto: colaj monitorulcj.ro

Din primele rezultate oficiale, partidul lui Viktor Orban pare să fie în cădere liberă. După centralizarea a peste 30% dintre voturi, opoziția condusă de Peter Magyar are un avantaj consistent în fața partidului Fidesz, aflat la Guvernare, notează HotNews.ro.

Cum arată până acum Parlamentul Ungariei

După centralizarea a aproximativ 30% din procesele-verbale, proiecțiile pentru Parlamentul Ungariei (199 de mandate) arată astfel: Tisza, partidul opoziției, are 132 de mandate, Fidesz, partidul lui Viktor Orban, are 59 de mandate, iar Mi Hazánk: 8 mandate. Pentru obținerea unei majorități constituționale, necesare modificării sistemului politic actual, Tisza ar avea nevoie de 133 de mandate, fiind la doar un loc distanță de acest prag.

Pe măsură ce numărătoarea a avansat, diferența dintre opoziție și putere s-a accentuat constant. La 6,56% din voturi procesate, Tisza era creditată cu 110 mandate, iar Fidesz cu 71. La 14,72%, opoziția ajungea la 125 de mandate. După procesarea a peste 21% din voturi, Tisza urca la 128 de mandate.

Tendința a fost menținută și după depășirea pragului de 29% din procesele-verbale, când formațiunea lui Peter Magyar a ajuns la 132 de mandate.

Reacții surprinzătoare pe scena internațională

Alegerile din Ungaria sunt urmărite cu atenție nu doar la Budapesta, ci și la Bruxelles, Washington și Moscova, pe fondul dezbaterilor privind orientarea geopolitică a țării. Deși rezultatele parțiale indică un avans clar al opoziției, reprezentanții Fidesz au transmis că așteaptă finalizarea numărătorii înainte de a comenta oficial rezultatul scrutinului.

Procesul de centralizare continuă, iar rezultatele finale ar putea aduce ajustări ale actualelor proiecții.



