Pentagonul pregătește ample operațiuni pe teren în Iran: 10.000 de soldați dislocați în Orientul Mijlociu

Pentagonul se pregătește pentru operațiuni de câteva săptămâni pe teren în Iran, a relatat sâmbătă Washington Post, citând oficiali americani, în contextul în care Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, transmite duminică AFP, citată de Agerpres.ro

Aceste operațiuni nu ar echivala cu o invazie pe scară largă a Iranului, au subliniat oficiali americani sub protecția anonimatului, ci ar implica raiduri pe teritoriul iranian atât de către forțe speciale, cât și de către alte trupe.

Potrivit Washington Post, sâmbătă nu era clar dacă președintele Donald Trump intenționează să aprobe, în întregime, doar parțial sau deloc planurile Pentagonului.

Informația apare în contextul în care poziția Statelor Unite în războiul din Orientul Mijlociu este consolidată de sosirea în zonă a navei de asalt amfibie Tripoli, anunțată sâmbătă de armata americană.

Acest portelicopter conduce un grup naval format din aproximativ 3.500 de marinari și pușcași marini, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

Anunțul sosirii navei survine la scurt timp după declarațiile secretarului de stat american Marco Rubio, care a afirmat vineri că SUA își pot atinge obiectivele privind Iranul fără a desfășura trupe terestre.

Președintele Donald Trump a menținut însă o anumită ambiguitate cu privire la această posibilitate timp de câteva săptămâni, iar mai multe instituții media americane au relatat în ultimele zile că președintele american ia în considerare trimiterea în curând a cel puțin 10.000 de soldați în Orientul Mijlociu.

