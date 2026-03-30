Donald Trump vrea să controleze petrolul în Iran și i-a numit „proști” pe criticii săi din SUA

Donald Trump dorește să preia controlul asupra petrolului iranian| Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu apărut luni în publicația britanică The Financial Times (FT) că și-ar dori să preia controlul asupra petrolului iranian, calificându-i drept „proști” pe criticii săi din interiorul SUA, potrivit dpa, citat de Agerpres.ro.

„Ca să fiu sincer, ceea ce mi-ar plăcea cel mai mult este să iau petrolul iranian”, a afirmat Trump în remarci publicate luni. „Dar unii oameni proști din SUA spun: «De ce faci asta?» Dar ei sunt niște oameni proști”, a adăugat Donald Trump.



Preluarea sub control a petrolului iranian ar necesita probabil ocuparea de către forțele americane a Insulei Kharg din Golf, pe unde tranzitează aproape 90% din exporturile de petrol ale țării. Pentagonul a desfășurat - conform unor date - a circa 10.000 de soldați special antrenați pentru operațiuni terestre, dar experții avertizează că ocuparea insulei ar putea expune trupele americane atacurilor iraniene.

În interviul pentru FT, Donald Trump a declarat că, în opinia sa, apărarea iraniană din Insula Kharg este slabă: „Nu cred că au vreo apărare. Am putea să o luăm foarte ușor” și a adăugat că forțele SUA s-ar putea să fie nevoite să rămână acolo „o vreme”

„Poate că vom lua Insula Kharg, poate că nu. Avem o mulțime de opțiuni”, a spus el.

Mică deblocare în Strâmtoarea Ormuz

Întrebat dacă un armistițiu în zilele următoare ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz, rută de importanță strategică vitală pentru fluxurile mondiale de petrol și gaze, Donald Trump a refuzat să ofere detalii.

„Mai avem aproximativ 3.000 de ținte - am bombardat 13.000 de ținte”, a spus el, adăugând că un acord „ar putea fi încheiat destul de repede”.

În declarații separate făcute duminică, președintele american a sugerat că Iranul va permite trecerea a circa 20 de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit EFE.

Astfel, liderul de la Casa Albă le-a spus jurnaliștilor care îl însoțeau la bordul avionului prezidențial duminică după-amiază că Iranul a acceptat să permită trecerea acestor nave luni ca un fel „cadou” și în „semn de respect” față de SUA.

Aceste declarații ale lui Donald Trump intervin pe fondul unei intensificări a prezenței militare americane în Orientul Mijlociu, prin desfășurarea a aproximativ 50.000 de soldați în total și cu presupuse planuri ale Pentagonului privind o incursiune terestră în Iran, potrivit unor informații scurse în media americane.

De cealaltă parte, președintele parlamentului iranian, Mohammad Baqer Ghalibaf, a afirmat că SUA vorbesc în public despre negocieri, dar „în secret” plănuiesc un atac terestru, astfel încât Iranul „așteaptă” sosirea soldaților americani desfășurați recent în Orientul Mijlociu.

Comandamentul Central al Statelor Unite (Centcom) a informat sâmbătă despre desfășurarea navei de asalt amfibie USS Tripoli, cu 3.500 de personal suplimentar, „plus aeronave de transport și de luptă, precum și unități de atac amfibie și tactice”.

Trump, care susține că Washingtonul poartă negocieri cu Teheranul, a amânat până pe 6 aprilie ultimatumul dat Iranului de a debloca Strâmtoarea Ormuz, amenințând că, în caz contrar, îi va distruge centralele electrice. De altfel, în interviul pentru FT, Trump a spus că discuțiile indirecte cu Iranul, prin intermediul unor intermediari pakistanezi, înregistrează progrese.



Sondajele arată că peste jumătate dintre americani se opun desfășurării de trupe terestre în Iran, în condițiile în care, de la declanșarea conflictului în 28 februarie în Orientul Mijlociu, 13 militari americani și-au pierdut viața, iar peste 300 au fost răniți, conform EFE.

