Stare de urgență în Republica Moldova: risc iminent de insuficiență a resurselor energetice

Criza energetică din Republica Moldova, în contextul atacurilor cu drone ale Moscovei asupra infrastructurii critice din Ucraina, reprezintă o problemă gravă de securitate a statului vecin. A fost instituită stare de urgență pentru o perioadă de 60 de zile.

Parlamentul Republicii Moldova a instituit stare de urgență la nivel național pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026.

Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial și intră în vigoare de la data adoptării, transmite Moldpres.

Autoritățile din Moldova au aprobat, marți, propunerea de a declara stare de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile.

Linia electrică aeriană Isaccea–Vulcănești a fost deconectată în seara zilei de luni, 23 martie, în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei. În aceste condiții, autoritățile au pus în funcțiune rute alternative de alimentare cu energie, inclusiv cele patru linii de interconexiune de 110 kV dintre România și Moldova.

Decizia a fost luată în contextul afectării infrastructurii energetice și al riscului iminent de insuficiență a resurselor energetice, situație care poate afecta securitatea statului și a cetățenilor.

Măsuri urgente pentru gestionarea crizei energetice, decise de Guvern

Potrivit documentului, Guvernul va avea competența de a adopta măsuri urgente pentru gestionarea crizei energetice. Printre acestea se numără asigurarea rapidă a resurselor energetice și a echipamentelor necesare, alocarea de fonduri suplimentare pentru achiziții și, la nevoie, introducerea unor măsuri de raționalizare a consumului.

De asemenea, autoritățile pot impune anumitor operatori economici obligații speciale privind furnizarea de bunuri și servicii, inclusiv limitarea sau condiționarea acestora, dacă este necesar pentru diminuarea efectelor crizei. Întreprinderile energetice vor fi împuternicite să acționeze pentru procurarea, producerea, transportul și distribuția resurselor energetice pe întreg teritoriul țării.

Reguli speciale în domeniul telecomunicațiilor

Hotărârea mai prevede coordonarea activității mass-media pentru informarea corectă a populației despre situația de urgență, măsurile adoptate și regulile de comportament, precum și posibilitatea introducerii unor reguli speciale privind utilizarea telecomunicațiilor.

Pentru aplicarea acestor măsuri, autoritățile competente pot deroga de la prevederile actelor normative, iar actele adoptate de Guvern devin obligatorii pentru autoritățile publice, agenții economici și cetățeni.

Starea de urgență nu afectează desfășurarea alegerilor în Moldova

Totodată, documentul stipulează că starea de urgență nu va afecta organizarea și desfășurarea alegerilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Parlamentul urmează să informeze, în termen de trei zile, Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite și Secretarul General al Consiliului Europei despre instituirea stării de urgență și motivele acesteia.

