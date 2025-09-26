Noi taxe vamale aplicate de SUA de la 1 octombrie: Trump anunță tarife de până la 100% la medicamente și alte produse

Președintele american Donald Trump a anunțat joi noi taxe vamale pentru medicamente, camioane și mobilă produse în afara Statelor Unite.

La finalul lunii iulie, UE și SUA au ajuns la un acord privind aplicarea unui tarif de 15% pentru produsele europene.

Acum, Trump anunță tarife de până la 100% pentru medicamente și alte produse fabricate „în alte părți ale lumii”, notează AFP, citată de Agerpres.ro

Începând cu 1 octombrie, „vom aplica o taxă de 100% pentru orice produs farmaceutic de marcă sau brevetat, cu excepția cazului în care o companie își construiește fabrica sa farmaceutică în America”, a scris președintele republican pe platforma sa Truth Social.

Într-o postare separată, el a anunțat, de asemenea, taxe vamale de 25% pentru „toate camioanele grele fabricate în alte părți ale lumii”. O măsură care, în opinia sa, urmează să sprijine producătorii americani de camioane precum „Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks și alții”.

Președintele SUA a explicat că aceste taxe vamale pentru camioanele grele au fost justificate de „multe motive, dar în primul rând, de securitatea națională!”.

În primăvară, administrația Trump a lansat o anchetă pentru a determina dacă importurile de camioane străine reprezintă o amenințare la adresa „securității naționale”.

Mogulul imobiliar intenționează, de asemenea, să impună taxe vamale pentru multe piese de mobilier.

„Vom aplica o taxă vamală de 50% pentru toate mobilele de bucătărie, chiuvetele de baie și produsele conexe”, începând cu 1 octombrie, și „o taxă vamală de 30% pentru mobila tapițată”, a scris el

De altfel, Administrația Trump a anunțat recent implementarea acordului comercial SUA-UE, confirmând reducerea taxelor vamale la mașinile și componentele auto din UE de la 27% la 15%, începând cu 1 august, și a prezentat excepțiile ce vizează anumiți compuși farmaceutici, toate aeronavele și componentele de avioane, și anumite resurse naturale.

Foto: Depositphotos.com

