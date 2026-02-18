Bergodi nu se prezintă nici de data aceasta la ședința Comisiei de Disciplină!

Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul Universității Cluj, încă nu și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu CFR Cluj.

Cristiano Bergodi / Foto: monitorulcj.ro

La finalul partidei disputate pe 7 februarie în Gruia și pierdută de alb-negrii cu 2-3, Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, fotbalist la CFR, au fost eliminați după scandalul iscat la finalul meciului.

Ambii au fost chemaţi în faţa Comisiei de Disciplină, iar prima şedintă a avut loc miercurea trecută, însă doar Cordea a decis să se prezinte.

Bergodi a fost absent, iar Comisia a amânat pronunţarea cu o săptămână. Italianul nu va fi, însă, nici astăzi prezent în faţa Comisiei. Potrivit Digi Sport, motivul este legat de condiţiile meteo care au făcut ca zborul său către Bucureşti să fie anulat.

Antrenorul avea zborul programat la 8:40 de la Cluj, dar ninsoriile abundente au împiedicat aeronava să decoleze.

Astfel, Bergodi va lipsi şi astăzi de la şedinţa Comisiei şi va pleca împreună cu echipa la Botoşani, acolo unde alb-negrii vor disputa următoarea etapă din campionat, programată vineri, 20 februarie.

