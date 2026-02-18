Mai multe zboruri Cluj - București au fost anulate din cauza ninsorii

Din cauza codului portocaliu de viscol și ninsori în Capitală, mai multe zbori de la București la Cluj sau invers au fost, inițial întârziate, ulterior anulate.

Din cauza vremii rele, mai multe zboruri Cluj - București au fost anulate | Foto: Facebook, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj / Fotografie ilustrativă

Ninsoarea a făcut ravagii în Capitala României, care este sub cod portocaliu de ninsori viscolite.

„În județul Ilfov și în municipiul București va continua să ningă, iar la sfârșitul intervalului de avertizare (18 februarie 2026, ora 16.00) grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm”, a transmis ANM.

Zboruri Cluj - București, anulate din cauza ninsorii

Din cauza condițiilor meteorologice a fost afectată și circulația de la și spre Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Capitală, inclusiv cursele de Cluj.

monitorulcj.ro a consultat situația zborurilor Cluj - București pentru a vedea ce s-a întâmplat cu mai multe curse în contextul vremii rele din Capitală.

În această dimineață, miercuri, 18 ianuarie 2026 au fost întârziate, iar apoi anulate zboruri Cluj - București.

La Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, în această dimineață au fost anulate trei curse spre Otopeni.

„H4277 Bucharest 07.00 CANCELLED (traducere - anulat) - HiSky

A2101 Bucharest 08.35 CANCELLED - AnimaWings

RO642 Bucharest 08.40 CANCELLED - Tarom”, se arată pe site-ul Aeroportului Internațional Cluj.

Mai multe zboruri de la Cluj la București, anulate din cauza ninsorii | Foto: airportcluj.ro

De asemenea, au fost anulate și zboruri care ar fi trebuit să ajungă de la București la Cluj.

Vremea rea a dus la anularea mai multori zboruri de la București la Cluj | Foto: airportcluj.ro

„A2100 Bucharest 07.50 CANCELLED - AnimaWings

RO641 Bucharest 08.00 CANCELLED - Tarom

H4278 Bucharest 10.10 CANCELLED - HiSky

RO643 Bucharest 14.15 CANCELLED - Tarom” se mai arată pe site-ul Aeroportului Cluj.

