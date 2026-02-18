Actualitate
Mai multe zboruri Cluj - București au fost anulate din cauza ninsorii
Din cauza codului portocaliu de viscol și ninsori în Capitală, mai multe zbori de la București la Cluj sau invers au fost, inițial întârziate, ulterior anulate.Din cauza vremii rele, mai multe zboruri Cluj - București au fost anulate | Foto: Facebook, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj / Fotografie ilustrativă
Ninsoarea a făcut ravagii în Capitala României, care este sub cod portocaliu de ninsori viscolite.
„În județul Ilfov și în municipiul București va continua să ningă, iar la sfârșitul intervalului de avertizare (18 februarie 2026, ora 16.00) grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm”, a transmis ANM.
Zboruri Cluj - București, anulate din cauza ninsorii
Din cauza condițiilor meteorologice a fost afectată și circulația de la și spre Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Capitală, inclusiv cursele de Cluj.
monitorulcj.ro a consultat situația zborurilor Cluj - București pentru a vedea ce s-a întâmplat cu mai multe curse în contextul vremii rele din Capitală.
În această dimineață, miercuri, 18 ianuarie 2026 au fost întârziate, iar apoi anulate zboruri Cluj - București.
La Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, în această dimineață au fost anulate trei curse spre Otopeni.
- „H4277 Bucharest 07.00 CANCELLED (traducere - anulat) - HiSky
- A2101 Bucharest 08.35 CANCELLED - AnimaWings
- RO642 Bucharest 08.40 CANCELLED - Tarom”, se arată pe site-ul Aeroportului Internațional Cluj.
De asemenea, au fost anulate și zboruri care ar fi trebuit să ajungă de la București la Cluj.
- „A2100 Bucharest 07.50 CANCELLED - AnimaWings
- RO641 Bucharest 08.00 CANCELLED - Tarom
- H4278 Bucharest 10.10 CANCELLED - HiSky
- RO643 Bucharest 14.15 CANCELLED - Tarom” se mai arată pe site-ul Aeroportului Cluj.
