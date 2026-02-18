Curtea de Apel Cluj a decis anularea autorizației de construcție a barajului din Munții Apuseni început pe vremea lui Ceaușescu

Curtea de Apel Cluj a decis anularea autorizației de construcție, emise în 1987, pentru barajul Mihăileni. Potrivit deciziei intanței, lucrările nu pot continua fără o autorizație valabilă și actualizată.

Organizația civică Declic anunță o decizie importantă a Curții de Apel Cluj în cazul barajului din Munții Apuseni, autorizat de pe vremea lui Ceaușescu.

Declic anunță câștigarea procesulului în cazul barajului Mihăileni și oprește din nou lucrările. Curtea de Apel Cluj a admis recursul organizației civice. Astfel, instanța a anulat autorizația de construcție și a constatat pierderea valabilității autorizației emise în 1987.

Prin urmare, judecătorii au stabilit clar că lucrările nu pot continua fără o autorizație valabilă și actualizată. Astfel, proiectul nu mai poate fi dus mai departe pe baza unor acte vechi de aproape 40 de ani.

În acest context, instanța arată că proiectul trebuie reautorizat complet. Procedura trebuie să includă studii actualizate, avize de mediu și consultare publică reală.

„Proiectul nu poate merge mai departe fără o procedură completă de reautorizare. Mihăileni este exemplul clar al modului în care autoritățile încearcă să forțeze proiecte ilegale. Se folosesc acte expirate pentru a justifica cheltuirea banilor publici și se ignoră legea, mediul și comunitățile afectate”, a declarat Roxana Pencea Brădățan, coordonatoare de campanii Declic, potrivit informării publicate de organizație.

Totodată, ea a ridicat și o întrebare esențială: „Răspunde Tanczos Barna pentru milioanele de euro alocate pentru Mihăileni, pe când era ministrul Mediului? Sau măcar pentru momentul din 2022 când a inaugurat barajul, deși exista o decizie judecătorească ce oprea lucrările?”

Acumularea de la Mihăileni, pe râul Crișul Alb, este un proiect început în 1987. După 1990, lucrările au fost abandonate ani la rând. Ulterior, ele au fost reluate în etape.

Cu toate acestea, proiectul nu a fost reautorizat conform legislației actuale. Din 2017, autoritățile au încercat să continue lucrările folosind o autorizație veche de aproape 40 de ani. Între timp însă, contextul legal, tehnic și de mediu s-a schimbat complet.

Totodată, organizația civică a arătat că autorizația din 1987 a fost emisă nelegal și că și-a pierdut valabilitatea.

În plus, Declic spune că a demonstrat că proiectul tehnic este depășit. Acesta nu mai corespunde realității din teren și cerințelor actuale. De asemenea, nu au fost respectate obligațiile moderne privind evaluarea impactului asupra mediului și consultarea publicului.

„Prin această decizie, instanța confirmă un principiu esențial al statului de drept: nimeni nu poate folosi acte administrative vechi de aproape 40 de ani pentru a justifica lucrări majore în prezent”, a declarat avocata Declic, Roxana Mândruțiu.

Riscuri de mediu

În plus, punerea în funcțiune a acumulării de la Mihăileni ar avea efecte grave asupra mediului. Odată finalizat barajul, sectoare din râul Crișul Alb și afluenții săi vor fi afectate ireversibil.

Totodată, situl Natura 2000 Defileul Crișului Alb va fi direct afectat. Specialiștii avertizează că în spatele barajului se va forma o acumulare artificială care va emite metan. Acest gaz are un impact de 34 de ori mai puternic decât CO₂.

De asemenea, acumularea Mihăileni ar furniza apă pentru proiectul minier Rovina. Acest proiect are, la rândul său, efecte majore asupra mediului. Astfel, impactul total asupra naturii și comunităților poate deveni ireversibil.

