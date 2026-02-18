Americanii n-au fost dați pe spate de Louis Munteanu: „Pare un eșec! Incapabil, lent"

Louis Munteanu (23 de ani) a fost cel mai important jucător vândut de CFR Cluj în această perioadă de mercato.

Louis Munteanu a ajuns la CFR de la Fiorentina | Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ- Facebook

Internaționalul român a plecat în Statele Unite pentru a semna cu DC United. Cum sezonul din MLS nu a început deocamdată, el a evoluat pentru noua sa echipa doar în meciuri amicale.

După trei partide de verificare, timp în care nu a contribuit la vreun gol, americanii au tras primele concluzii despre stilul său de joc. Prestaţiile vârfului de 23 de ani au fost criticate de Matt Hilliard pe blogul său. Analistul sportiv american a notat că internaţionalul român nu a reuşit să se sincronizeze cu colegii săi şi consideră transferul său drept un eşec.

„Louis Munteanu a fost complet desincronizat cu coechipierii săi, dar a venit relativ recent, aşa că, sperăm, acest lucru se va îmbunătăţi rapid în următoarele săptămâni.

Până acum, dacă sunt sincer, pare un eşec: lent şi incapabil să îşi creeze singur şansa când primeşte mingea. Nu are deloc din dinamismul care emană de la Baribo.

Totuşi, a obţinut câteva lovituri libere şi a tras cel puţin trei şuturi, şi asta în timp ce a avut foarte puţine mingi.

Toate acele şuturi au fost însă blocate sau deviate. Încerc să păstrez speranţa că doar se adaptează”, a fost comentariul analistului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: