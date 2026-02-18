Urs văzut în Bonțida. Primarul recomandă evitarea deplasărilor în zona unde a fost zărit animalul.

Prezența unui urs a fost semnalată în comuna clujeană Bonțida.

Un urs a fos văzut în comuna clujeană Bonțida | Foto: Facebook, Primăria Bonțida

Un urs și-a făcut apariția în comuna clujeană Bonțida.

Prezența acestuia a fost semnalată astăzi, 18 februarie 2026.

„Primarul comunei Bonțida (Aurel-Emil Cărhaț - n. red.) vă informează: Pe raza comunei Bonțida, în zona Onău, la cabana vânătorească, a fost semnalată prezența unui urs. Vă rugam să evitați deplasările în această zonă”, se arată într-o postare publicată pe Facebook a Primăriei Bonțida.

