Partidele politice nu fac economii din banul public nici măcar temporar. Formațiunile vor fi în continuare finanțate de stat.

Partidele politice vor fi în continuare finanțate de stat, deoarece senatul a respins suspendarea temporară a subvențiilor pentru formațiuni.

Senatul a respins, luni, 16 februarie 2026, proiectul de lege care prevede ca în anii 2026 și 2027 să nu se aloce și să nu se utilizeze fonduri de la bugetul de stat pentru finanțarea partidelor politice.

S-au înregistrat 74 de voturi pentru respingerea proiectului, 35 „împotrivă” și o abținere.

Propunerea legislativă privind suspendarea temporară, pentru anii 2026 și 2027, a subvențiilor acordate partidelor politice de la bugetul de stat a fost inițiată de deputata Raisa Enachi.

De la partide nu se taie banii de la stat nici măcar temporar

„Prin derogare de la prevederile art. 18 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, (...) pentru exercițiile bugetare aferente anilor 2026 și 2027 nu se alocă și nu se utilizează fonduri de la bugetul de stat pentru finanțarea partidelor politice. Măsura avea caracter excepțional și temporar, fiind justificată de necesitatea consolidării fiscale, protejării cheltuielilor sociale și redirecționării resurselor bugetare către domenii prioritare de interes public, precum sănătatea, educația și protecția social”, prevedea actul normativ.



Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este decizională.

