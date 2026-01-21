Grav accident feroviar în Spania: un mort și zeci de răniți după ce un tren a lovit un zid prăbușit peste calea ferată

Un nou accident feroviar în Spania. O persoană a murit iar alte zeci au fost rănite, marți seară, în Catalonia, după ce un tren suburban a lovit resturile unui zid de sprijin care se prăbușise peste calea ferată.

Un nou accident feroviar în Spania. O persoană a murit iar alte zeci au fost rănite|Foto: Depositphotos.com

Un mecanic de locomotivă a murit și cel puțin 37 de persoane au fost rănite, dintre care cinci grav, după ce un tren de navetiști a deraiat și s-a prăbușit în apropiere de Barcelona, ​​la doar câteva zile după o coliziune mortală între două trenuri, duminică, în sudul Spaniei, informează BBC.

Potrivit oficialilor locali, marți seară, trenul Rodalies s-a ciocnit de un zid de sprijin care a căzut pe șine între Gelida și Sant Sadurní.

Grav accident feroviar în Spania: un mort și zeci de răniți după ce un tren a lovit un zid prăbușit peste calea ferată

Inspectorul regional de pompieri din Catalonia, Claudi Gallardo, a declarat că toți pasagerii au fost scoși din tren.

Incidentul a avut loc în contextul unor furtuni puternice care loveau nord-estul Spaniei, zonele de coastă din estul și nord-vestul Spaniei fiind în alertă maximă din cauza vremii.

Serviciile de urgență au declarat că au evacuat unii dintre răniți la spitalele Moisès Broggi, Bellvitge și Vila Franca din apropiere.

Pe lângă cele cinci persoane grav rănite, șase se aflau într-o stare mai puțin gravă, iar 26 erau într-o stare „ușoară”, au declarat serviciile medicale de urgență.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: