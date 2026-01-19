Un român, printre victimele accidentului din Spania. Care e starea lui?

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat, luni, că se află în contact cu un cetățean român care s-a aflat la bordul unuia dintre trenurile implicate în accidentul din Spania.

Context: Accident grav între două trenuri de mare viteză în sudul Spaniei, în apropiere de Adamuz, provincia Córdoba. Un tren ce mergea din Málaga spre Madrid a deraiat și a intrat pe linia opusă, ciocnindu-se cu un tren care circula din Madrid spre Huelva. În urma incidentului, au fost declarați 39 de morți și peste 100 de persoane rănite.

Printre cei răniți s-a aflat și un român. El nu a avut răni grave și se pare că a fost deja externat.

„Confirmăm ca reprezentanții Consulatului României din Sevilla sunt în contact cu un cetățean român care a fost la bordul unuia dintre trenurile implicate în accident. Acesta a fost rănit ușor și starea sa este bună, fiind deja externat”, se arată într-o precizare de presă a MAE.

Potrivit sursei citate, nu au fost primite solicitări consulare până la această oră.

