11,5 milioane euro de la UE pentru fermierii români afectați de ploi și grindină

Comisia Europeană a aprobat vineri, 10 octombrie, propunerea de a furniza fermierilor din România, Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania și Polonia aproape 50 de milioane de euro.

În toate cele șase state membre, înghețurile târzii, care au fost în multe cazuri urmate de grindină sau ploi abundente, au distrus o mare parte din recoltele de fructe, legume, nuci și semințe, anunță Agerpres.

„Fenomenele meteorologice mai frecvente și extreme, care afectează de această dată fermierii din șase state membre, evidențiază volatilitatea și incertitudinea condițiilor de muncă ale fermierilor.

Ajutorul de astăzi va aduce o mică ușurare fermierilor care și-au pierdut culturile și veniturile în acest an. Este mai important ca niciodată să atenuăm schimbările climatice, dar și să ne adaptăm la acestea.

Săptămâna aceasta am vizitat proiecte de irigații în România și Bulgaria, înființate pentru a ajuta fermierii să facă față secetei recurente.

Actuala PAC conține, de asemenea, dispoziții privind instrumentele de gestionare a crizelor și a riscurilor, care vor fi consolidate în continuare în cadrul următoarei PAC”, a declarat comisarul pentru agricultură și sectorul alimentar, Christophe Hansen.

Astfel, fiecare dintre statele menționate mai sus vor primi sume diferite pentru a putea fi folosite în domeniul agriculturii: 7,4 milioane de euro Bulgariei, 10,8 milioane de euro Ungariei, 4,2 milioane de euro Letoniei, 1,1 milioane de euro Lituaniei și 14,8 milioane de euro Poloniei.

