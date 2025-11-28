Premierul maghiar Viktor Orban, o nouă vizită la Moscova. Putin salută poziția „echilibrată” a Budapestei cu privire la Ucraina.

Premierul maghiar Viktor Orban a efectuat, vineri, o nouă vizită la Moscova, pentru a asigura aprovizionarea Ungariei cu petrol și gaze rusești. Liderul de la Kremlin a apreciat poziția „echilibrată” a Budapestei în privința războiului din Ucraina.

Orbán, la Moscova. Putin: „Cunosc poziția dumneavoastră echilibrată față de problema ucraineană”| Foto: Depositphotos.com

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunțat vineri, în timpul unei întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin, că țara sa va continua să achiziționeze hidrocarburi de la Rusia în viitor, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

În urma vizitei lui Viktor Orban la Moscova, în iulie anul trecut, după preluarea de către Ungaria a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, Charles Michel a criticat demersul premierului maghiar și a arătat că Orban n-ar trebuie să se angajeze în tratative cu Rusia în numele Uniunii Europene.

„Vreau să reafirm că aprovizionarea cu energie din Rusia constituie în prezent baza aprovizionării cu energie a Ungariei și va rămâne așa și în viitor”, a declarat Orban, conform unui discurs televizat.

De partea cealaltă, Putin a salutat poziția „echilibrată” a Ungariei în privința Ucrainei.

„Cunosc poziția dumneavoastră echilibrată față de problema ucraineană”, i-a transmis președintele rus lui Orban, care se opune sancțiunilor împotriva Moscovei în cadrul Uniunii Europene și critică sprijinul acordat Kievului.

Putin i-a mai spus lui Orban că ar fi în continuare bucuros să aleagă Budapesta ca loc de întâlnire cu președintele american Donald Trump.

Putin și Trump au convenit în octombrie să se întâlnească în capitala Ungariei pentru a discuta despre Ucraina, dar liderul de la Casa Albă a anulat apoi întrevederea, spunând că nu vrea ca aceasta să fie o pierdere de timp.

Putin și Orban se întâlnesc vineri la Moscova pentru a discuta despre aprovizionarea cu țiței și gaze rusești pentru Ungaria, precum și despre eforturile de pace din Ucraina.

Parlamentul European (PE) le-a cerut marți statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene, invocând „colapsul democrației, al statului de drept și al drepturilor fundamentale” din această țară condusă de premierul conservator Viktor Orban, pe care-l acuză că se află în fruntea „unui regim hibrid de autocrație electorală”.

Foto: depositphotos.com

