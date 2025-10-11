Guvernul lui Viktor Orban este acuzat de spionaj în UE. Un comisar maghiar, pus să dea explicații.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta cu comisarul maghiar Olivér Várhelyi despre acuzațiile de spionaj maghiar.

Guvernul lui Viktor Orban, acuzat de spionaj în UE | Foto: depositphotos.com

Comisia Europeană a declarat joi, 9 octombrie 2025, că va examina rapoartele care susțin că guvernul prim-ministrului Viktor Orbán a trimis ofițeri de informații la Bruxelles pentru a culege informații despre instituțiile UE și pentru a recruta un funcționar al UE.

Olivér Várhelyi, comisar european pentru Sănătate și Siguranță alimentar, nu va fi suspendat din funcție, după ce Ungaria a fost acuzată de spionaj în UE.

Nu este clar dacă Várhelyi era la curent cu operațiunile secrete de informații desfășurate împotriva instituțiilor UE de la ambasada sa. Acum, acesta este sub presiune și va discuta cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, potrivit euronews.ro.

„Într-adevăr, președinta von der Leyen intenționează vorbească despre această problemă cu comisarul Várhelyi cât mai curând posibil”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho.

Comisia Europeană a înftiințat un grup de lucru care va ancheta aceste acuzații.

Majoritatea activități s-ar fi întâmplat între 2012 și 2018, într-o perioadă în care relațiile dintre Budapesta și Bruxelles s-au deteriorat din cauza unor chestiuni legate de statul de drept, democrația și libertatea presei în Ungaria.

Între 2015 și 2019, ambasada a fost condusă de Várhelyi.

„Dacă sunt adevărate aceste acuzații rușinoase conform cărora Ungaria a încercat să spioneze UE, atunci asta demonstrează în continuare lipsa flagrantă de respect a (prim-ministrului maghiar - n. red.) Viktor Orbán față de statul de drept în întreaga uniune”, a declarat Nick Aiossa, director la Transparency International.

