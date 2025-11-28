Biroul șefului de cabinet al președintelui Zelenski, Andrii Iermak, percheziționat de agenți anticorupție

Biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al lui Zelenski, a fost percheziţionat de autorităţile anticorupţie din Ucraina.

Biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al lui Zelenski, percheziţionat de autorităţile anticorupţie din Ucraina.|Foto: president.gov.ua

Autoritățile anticorupție din Ucraina au efectuat percheziții la biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat oficiali vineri, informează Reuters, citată de Agerpres.ro

Biroul șefului de cabinet al președintelui Zelenski, Andrii Iermak, percheziționat de agenți anticorupție

„Demersurile de cercetare sunt autorizate și sunt desfășurate ca parte a anchetei. Urmează detalii”, a declarat biroul procurorului special anticorupție din Ucraina pe aplicația de mesagerie Telegram.

EFE relatează că perchezițiile au fost efectuate de Oficiul Național Anticorupție (NABU) și de Procuratura Anticorupție din Ucraina (SAP).

Conform publicației Ukrainska Pravda, citată de EFE, persoana vizată de aceste percheziții este Iermak însuși, considerat cel mai puternic om din țară după președintele Zelenski.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: