Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, împușcat mortal la Lviv. Zelenski: „O crimă oribilă”.

Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, a fost împușcat mortal sâmbătă la Lviv, în vestul Ucrainei.

Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, a fost împușcat mortal sâmbătă la Lviv, în vestul Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres.ro

„Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko și procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanțe ale unei crime oribile în Lviv. Andrii Parubîi a fost ucis”, a scris Zelenski pe platforma X.

Zelenski a promis o anchetă detaliată pentru a elucida toate circumstanțele acestui caz.

Acest asasinat survine pe fondul continuării confruntărilor, în estul și sud-estul Ucrainei, între forțele armate ucrainene și cele ruse.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat sâmbătă că au doborât 510 din cele 537 de drone și 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia vineri noaptea într-un atac asupra Ucrainei. În 21 de cazuri dronele și rachetele lansate de armata rusă au cauzat pagube materiale.

Un atac al forțelor ruse a vizat orașul Zaporojie, din sudul Ucrainei, unde o persoană a murit și alte cel puțin 24 au fost rănite, printre care trei copii. Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a declarat pe aplicația Telegram că atacul a avariat infrastructura și mai multe clădiri de apartamente.

Pe de altă parte, armata ucraineană a informat că în cursul nopții de vineri spre sâmbătă a lovit rafinăriile din orașele rusești Krasnodar și Sizran.

