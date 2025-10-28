Zelenski se ține tare: Ucraina NU va ceda teritorii în negocierile de pace cu Rusia.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina nu va ceda teritorii la eventualele negocieri de pace cu Rusia.

Ucraina nu va face pași înapoi și nici nu va ceda vreo parte a teritoriului său la eventualele negocieri de pace cu Rusia, față de care rămâne deschisă în orice format dacă acestea au vreo șansă să producă un rezultat și dacă Kievul nu este exclus de la masa negocierilor, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de EFE, potrivit Agerpres.ro.

Zelenski: „Victor Orban blochează tot ceea ce privește Ucraina”

Conform sursei citate, într-o întâlnire cu jurnaliști de la diferite media, între care și EFE, președintele ucrainean și-a exprimat reticența față de organizarea unui summit la Budapesta, nu din cauza locului în sine, ci a premierului ungar Viktor Orban, care „blochează tot ceea ce privește Ucraina” și amintește totodată că, în 1994, Kievul a semnat un memorandum în capitala Ungariei care nu a fost respectat.

Memorandumul de la Budapesta acorda Ucrainei garanții de securitate în schimbul renunțării la arsenalul nuclear moștenit de la fosta Uniune Sovietică.

„Dacă ar exista rezultate, negocierile pot să aibă loc oriunde”, chiar și la Budapesta, dacă Ucraina este invitată, a remarcat el.

„Dacă întâlnirea tripartită va servi la încheierea războiului, suntem pregătiți, indiferent unde, dar numai nu în Rusia sau în Belarus”, a afirmat Zelenski.

Cu toate acestea, a insistat el, Ucraina nu va accepta niciun fel de cedări teritoriale la eventualele negocieri, așa cum cere președintele rus Vladimir Putin. „Nu vom face niciun pas înapoi și nu vom renunța la nicio parte a statului nostru”, a insistat președintele ucrainean.

În urma sancțiunilor impuse de președintele american Donald Trump companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil, Kremlinul „s-a speriat”, iar „o altă lovitură puternică este faptul că Europa spune că din punct de vedere politic este dispusă să utilizeze activele rusești înghețate - nu doar profiturile pe care le generează, ci și fondurile propriu-zise”, a adăugat el.

Dacă războiul s-ar încheia în decurs de o lună, țara va cheltui acele fonduri pentru reconstrucție, iar dacă nu, „le vom cheltui pe arme”, a afirmat Zelenski.

„Nu avem altă ieșire. Dar cel mai oribil lucru pentru Putin în legătură cu activele ruse este că Europa a dat semnalul că nu are rost să continue războiul până când Ucraina va fi epuizată, pentru că nu va exista epuizare financiară”, a spus el.

„Aceasta este direcția corectă de presiune asupra Rusiei pentru a o face să pună capăt războiului: sancțiuni, arme, utilizarea de active”, a continuat președintele ucrainean.

Dar Zelenski este conștient că „Putin va face tot posibilul să evite o întâlnire” cu el. „Pentru el, un acord Rusia-Ucraina nu este necesar în sine. Vrea doar să ne scuipe și să ne spună: «Cine sunteți voi? Eu decid fără voi»”, a afirmat președintele ucrainean.

„Sincer vorbind, nu mă interesează în ce format putem pune capăt războiului. Dar nu se poate face fără noi. Și asta este important. Adică, dacă este vorba de diplomație indirectă, când președintele Trump se întâlnește cu Putin și apoi cu noi, ei bine, să fie formatul respectiv. Întotdeauna am spus că nu ne pasă de format. Suntem gata să ne întâlnim”, a mai spus președintele ucrainean.

Foto: depositphotos.com

