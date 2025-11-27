Actualitate
Un autobuz și un troleibuz, implicate într-un accident rutier pe strada Memorandumului. VIDEO
Un autobuz de pe linia 30 și un troleibuz de pe linia 6 au fost avariate, joi seara, pe strada Memorandumului din Cluj-Napoca, în urma unui accident rutier.Un autobuz și un troleibuz, implicate într-un accident rutier pe strada Memorandumului | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro
Două mijloace de transport în comun s-au ciocnit, joi seara, pe strada Memorandumului.
Potrivit martorilor, șoferul troleibuzului a frânat pentru a evita un taximetru, iar autobuzul a intrat direct în troleibuz.
Incidentul i-a luat prin surprindere pe călători, dar și pe cei doi șoferi, care au încercat să evalueze pagubele impactului.
Astfel, unul dintre șoferi a încercat să-și calmeze colegul, în contextul în care impactul s-a produs brusc, iar cele două mijloace de transport public au fost serios avariate.
