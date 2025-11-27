Un autobuz și un troleibuz, implicate într-un accident rutier pe strada Memorandumului. VIDEO

Un autobuz de pe linia 30 și un troleibuz de pe linia 6 au fost avariate, joi seara, pe strada Memorandumului din Cluj-Napoca, în urma unui accident rutier.

Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Două mijloace de transport în comun s-au ciocnit, joi seara, pe strada Memorandumului.

Un autobuz și un troleibuz, implicate într-un accident rutier pe strada Memorandumului| Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Potrivit martorilor, șoferul troleibuzului a frânat pentru a evita un taximetru, iar autobuzul a intrat direct în troleibuz.

Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Incidentul i-a luat prin surprindere pe călători, dar și pe cei doi șoferi, care au încercat să evalueze pagubele impactului.

Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Foto: monitorulcj.ro

Astfel, unul dintre șoferi a încercat să-și calmeze colegul, în contextul în care impactul s-a produs brusc, iar cele două mijloace de transport public au fost serios avariate.

