  • Flux RSS
Actualitate

Un autobuz și un troleibuz, implicate într-un accident rutier pe strada Memorandumului. VIDEO

Un autobuz de pe linia 30 și un troleibuz de pe linia 6 au fost avariate, joi seara, pe strada Memorandumului din Cluj-Napoca, în urma unui accident rutier.

Un autobuz și un troleibuz, implicate într-un accident rutier pe strada Memorandumului | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro Un autobuz și un troleibuz, implicate într-un accident rutier pe strada Memorandumului | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

 

 


Două mijloace de transport în comun s-au ciocnit, joi seara, pe strada Memorandumului. 

CITEȘTE ȘI: 
Accident rutier între o mașină și un autobuz, în cartierul Grigorescu. Minoră de 9 ani, transportată la spital.

Un autobuz și un troleibuz, implicate într-un accident rutier pe strada Memorandumului| Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Potrivit martorilor, șoferul troleibuzului a frânat pentru a evita un taximetru, iar autobuzul a intrat direct în troleibuz. 


Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Incidentul i-a luat prin surprindere pe călători, dar și pe cei doi șoferi, care au încercat să evalueze pagubele impactului. 

Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro
Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro
Foto: monitorulcj.ro

Astfel, unul dintre șoferi a încercat să-și calmeze colegul, în contextul în care impactul s-a produs brusc, iar cele două mijloace de transport public au fost serios avariate. 


Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Accident rutier între o mașină și un autobuz, în cartierul Grigorescu. Minoră de 9 ani, transportată la spital.

Ultimele Stiri
abonare newsletter