MOARTE dubioasă la Cluj-Napoca. Cadavrul unui tânăr a fost găsit în Lacul Gheorgheni.

Un cadavru a fost găsit în Lacul Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca, joi, 27 noiembrie 2025.

Un tânăr a fost găsit mort , miercuri, 27 noiembrie 2025, în Lacul Gheorgheni din Cluj-Napoca |Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă





Sesizarea a venit în jurul orei 15.40, printr-un apel la 112.

Potrivit IPJ Cluj, cadavrul a fost identificat și este vorba de un tânăr de 26 de ani din județul Satu Mare.

„Totodată, la fața locului s-a solicitat un medic legist din cadrul IML Cluj-Napoca pentru efectuarea examinărilor preliminare, urmând să fie efectuată constatarea medico-legală, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului”, a mai transmis IPJ Cluj.

monitorulcj.ro a cerut un puct de vedere detaliat de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj pentru a afla dacă tânărul de 26 ani a fost dat dispărut anterior găsirii cadavrului sau dacă apropiații sătmăranului au aflat despre tragedie.

De îndată ce vom avea un răspuns vom reveni.

