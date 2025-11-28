Restricții de circulație în zona centrală a Clujului, de Ziua Națională a României

Cu ocazia manifestărilor organizate în Cluj-Napoca de Ziua Naţională a României, circulaţia rutieră va fi restricționată pe mai multe străzi din zona centrală a municipiului.

Restricțiile de circulație se vor aplica în mai multe zone din Cluj-Napoca de Ziua Naţională a României, 1 Decembrie.

Primăria Cluj-Napoca anunță o serie de restricții de circulație cu ocazia manifestărilor organizate de 1 Decembrie – Ziua Națională a României.

Circulaţia rutieră va fi restricționată, după cum urmează:

*din data de 30 noiembrie 2025, ora 6.00 până în data de 2 decembrie 2025, ora 23.00, restricționarea circulației rutiere pe banda trei de pe latura de Est a Pieței Unirii, când situația o impune;

*în data de 1 decembrie 2025, în Piaţa Mihai Viteazul, restricționarea circulaţiei rutiere pe latura de Nord a Pieţei Mihai Viteazul de la Podul Traian până la intersecţie cu str. George Bariţiu şi restricţionarea circulaţiei rutiere pe latura de Sud a Pieţei Mihai Viteazul de la intersecţie cu str. Regele Ferdinand până la intersecţie cu str. David Ferenc, în intervalul orar 9.30 – 10.30, (cu excepția CTP, în intervalul orar: 9.30 – 9.45);

*în data de 1 decembrie 2025, restricţionarea circulaţiei rutiere (când situaţia o impune) pe Bulevardul Eroilor, în intervalul orar 10.30 – 13.00, pentru defilarea plutoanelor şi eliberarea parcărilor de pe Bulevardul Eroilor în data de 1 decembrie 2025, în intervalul orar 00.00 – 14.00;

*în data de 1 decembrie 2025, restricţionarea circulaţiei rutiere (când situaţia o impune), pe următorul traseu: str. Napoca - Piaţa Unirii (latura de Sud şi Est) – Bulevardul Eroilor, în intervalul orar 15.00 – 22.00;

*în data de 1 decembrie 2025, în Piaţa Avram Iancu, restricţionarea circulaţiei rutiere (când situaţia o impune), în intervalul orar 10.30 – 13.00, cu eliberarea parcărilor de pe latura de Vest a Pieţei Avram Iancu și a Pieței Ștefan cel Mare din data de 28 noiembrie 2025, ora 22.00 până în data de 1 decembrie 2025, ora 22.00;

*în data de 1 decembrie 2025, în Piaţa Avram Iancu, restricţionarea circulaţiei rutiere (când situaţia o impune), în intervalul orar 19.00 – 21.00;

*eliberarea tuturor parcărilor de pe str. Dorobanţilor (până la Tribunal Militar Cluj), din data de 30 noiembrie 2025, ora 22.00 până în data de 1 decembrie 2025, ora 13.30.

