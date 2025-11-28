Vreme închisă cu maxime de 8 grade, ploi și vânt. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea rămâne capricioasă, va ploua în cea mai mare parte a țării, iar maximele termice nu vor depăși 8 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru vineri, 28 noiembrie | Foto: monitorulcj.ro

Vineri, 28 noiembrie, temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru sfârșitul lunii noiembrie, dar vor fi ușor mai scăzute în sud-estul țării. Cerul va fi marcat de înnorării persistente, va ploua în aproape toată țara La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare.

Potrivit meteorologilor, local și temporar vântul va avea intensificări în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale în general de 45...50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 - 13 grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 1 - 11 grade Celsius.

În Cluj, vremea se menține instabilă, cu o atmosferă închisă și un cer preponderent noros. Pe parcursul zilei se vor semnala reprize scurte de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, dar mai intens în zona montană a județului.

Maxima termică va ajunge la 8 grade Celsius, iar minima va indica 3 grade Celsius.

În weekend, temperaturile vor varia între 9 – 7 grade Celsius, iar instabilitatea atmosferică se va menține rdidicată.

