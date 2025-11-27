Moment important pentru arbitrajul românesc. Iuliana Demetrescu va conduce finala UEFA Nations League la feminin.

Arbitrajul românesc mai bifează încă un moment foarte important pe plan extern. Iuliana Demetrescu va oficia prima manșă a finalei UEFA Women’s Nations League.

Iuliana Demetrescu va arbitra finala feminină UEFA Nations League | Foto: IONUȚ ANGHEL (C) / AGERPRES FOTO

Arbitrajul românesc bifează încă un moment de referință pe scena fotbalului european. UEFA a anunțat oficial delegările pentru prima manșă a finalei UEFA Women’s Nations League, Germania - Spania.

Românii arbitrează finale importante de fotbal

Este un alt moment de referință la nivel internațional pentru arbitrajul românesc după ce, anul acesta, în 31 mai, István Kovács a arbitrat finala masculină UEFA Champions League, meci câștigat de echipa franceză Paris Saint-Germain (PSG) împotriva italienilor de la Internazionale Milano, scor 5 la 0 pe stadionul Allianz Arena din München (Germania).

Partida programată pe 28 noiembrie, de la 21.30, pe Fritz-Walter-Stadion din Kaiserslautern, o va avea la centru pe Iuliana Demetrescu. Ea va fi ajutată la cele două linii de arbitrele-asistente Mihaela Țepușă și Roxana Ivanov, cel de-al patrulea oficial va fi croata Ivana Martincic, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Federației Române de Fotbal (FRF).

De asemenea, camera VAR va fi tot în responsabilitatea României, echipa de aici fiind formată din Cătălin Popa (VAR) și Ovidiu Hațegan (AVAR).

Returul finalei va avea loc marți, 2 decembrie, la Madrid.

Iuliana Elena Demetrescu a devenit în 2016 arbitru FIFA, de când a promovat și în corpul de elită al Superligii.

În capionatul intern, ea a fost „la centru” în victoria de acasă a lui Dinamo împotriva celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 4-0, în etapa a 16-a a Superligii României.

Iuliana Demetrescu s-a născut în 10 ianuarie 1990 (35 de ani) la Râmnicu Vâlcea. Și-a început cariera în arbitraj în 2009, iar debutul în prima ligă a fost în 5.11.2023, conform site-ului transfermarkt.ro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: