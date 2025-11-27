Tânărul găsit MORT în Lacul Gheorgheni era student

Se pare că tânărul care a sfârșit tragic în Lacul Gheorgheni din Cluj-Napoca era student, au declarat surse judiciare pentru monitorulcj.ro.

Tânărul sătmărean găsit mort în Cluj-Napoca era student | Foto: Facebook, Municipiul Cluj-Napoca / Fotografie cu caracter ilustrativ

Tânărul de 26 de ani din județul Satu Mare, găsit mort, joi, 27 decembrie 2025, în mijlocul zilei în Lacul Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca era student.

Sătmăreanul găsit mort în Cluj era student

Surse judiciare au declarat pentru monitorulcj.ro că tânărul era student. În momentul identificării acestuia, asupra lui s-a găsit „o legitimație de student”, însă nu a fost precizată și universitatea de care aparținea.

Am aflat că tânărul nu ar fi fost dat dispărut și că a fost ceva de moment.

Tânărul ar fi murit recent și nu ar fi trecut prea mult timp încât cineva să intre la bănuieli că i s-ar fi întâmplat ceva și să îl dea dispărut.

Potrivit sursei citate Institutul de Medicină Legală (IML) Cluj-Napoca nu s-a pronunțat încă asupra cauzei decesului, iar decesul ar fi fost destul de recent.

Totodată sursele judiciare au precizat că aparținătorii tânărului au fost anunțati de cumplita tragedie.

Organele abilitate nu s-au pronunțat în legătură cu circumstanțele în care s-a produs moartea tânărului sătmărean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: