Planul de pace pentru Ucraina, modificat: Washingtonul și Kievul au elaborat un acord „actualizat”

Progrese „substanțiale” în negocierile de la Geneva: planul de pace pentru Ucraina a fost „actualizat și rafinat”|Foto: president.gov.ua

Statele Unite și Ucraina au elaborat un cadru de pace „actualizat și rafinat” pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în urma discuțiilor purtate duminică la Geneva, conform unui comunicat al Kievului și Washingtonului, citat de dpa, informează Agerpres.ro

Ambele părți au convenit să continue să lucreze intens la propunerea comună în zilele următoare și să rămână în strânsă coordonare cu partenerii europeni, au precizat acestea într-un comunicat comun.

„Deciziile finale din acest cadru vor fi luate de președinții Ucrainei și Statelor Unite”, se adaugă în comunicat.

Discuțiile de la Geneva au fost descrise ca fiind „constructive, concentrate și respectuoase”, demonstrând „progrese semnificative către alinierea pozițiilor și identificarea pașilor următori clari”.

„Ambele părți au convenit că au avut consultări extrem de productive”, se arată în documentul citat.

Negociatorii au reafirmat că orice acord viitor trebuie să susțină suveranitatea Ucrainei și să asigure o pace durabilă și justă. „Ca urmare a discuțiilor, părțile au elaborat un cadru de pace actualizat și rafinat”, au spus ei.

Ucraina și-a exprimat, de asemenea, recunoștința pentru sprijinul SUA. Ambele părți au declarat că vor continua să lucreze împreună pentru a realiza o pace care să garanteze „securitatea, stabilitatea și reconstrucția” Ucrainei.

În acest document se adaugă faptul că reprezentanții ucraineni au declarat că proiectul revizuit reflectă interesele lor naționale și oferă „mecanisme credibile și aplicabile pentru a proteja securitatea Ucrainei atât pe termen scurt, cât și pe termen lung”. Kievul nu a comentat deocamdată.

Rubio: S-au făcut progrese „substanțiale”

Duminică, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că s-au înregistrat progrese „substanțiale” în timpul discuțiilor cu oficialii ucraineni de la Geneva cu privire la planul de pace în 28 de puncte al Washingtonului, care s-a confruntat cu rezistență din partea Kievului și a aliaților săi europeni.

El a menționat că problemele rămase nu sunt „insurmontabile” și a spus că aspectele care afectează direct Europa și NATO vor fi abordate separat, cu contribuția națiunilor aliate.

Rubio a atenuat, de asemenea, termenul limită sugerat anterior pentru acceptarea de către Ucraina a propunerii, menționând că, deși o concluzie până joi ar fi ideală, „fie că este joi, fie că este vineri, fie că este miercuri, fie că este luni în săptămâna următoare, vrem să fie curând”.

Zelenski speră la un acord corect pentru Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat eforturile diplomatice reînnoite într-un discurs video transmis duminică seara, exprimându-și speranța că discuțiile vor duce la pașii potriviți pentru a pune capăt conflictului.

Discuțiile din Elveția, la care au participat și oficiali din Franța, Marea Britanie, Germania și UE, au fost organizate în grabă pentru a determina SUA să-și reconsidere ultima propunere de încheiere a conflictului, apărută săptămâna trecută. Aliații europeni ai Ucrainei au respins planul în forma sa inițială, care favorizează puternic Rusia.

Documentul în 28 de puncte ar impune Kievului să cedeze porțiuni mari de teritoriu Rusiei și să limiteze dimensiunea armatei sale, printre alte măsuri

