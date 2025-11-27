Accident rutier între o mașină și un troleibuz, în cartierul Grigorescu

Un accident rutier în care au fost implicate un troleibuz și o mașină s-a produs, joi, în cartierul Grigorescu. La fața locului au intervenit echipele de prim-ajutor.

Accident rutier între o mașină și un troleibuz, în cartierul Grigorescu|Foto: Info Trafic jud. Cluj - Facebook

Un accident rutier, în care au fost implicate un autoturism și un troleibuz, s-a produs, joi, în Cluj-Napoca.

În urma evenimentului rutier, traficul din zona străzilor Octavian Goga și Țebei s-a desfășurat cu dificultate.

Echipele de prim-ajutor au intervenit de urgență la fața locului.

De asemenea, un echipaj de poliție a intervenit pentru dirijarea circulației în zonă.

Potrivit informațiilor publicate pe un grup de șoferi, în evenimentul rutier a fost implicat un troleibuz de pe linia 30 și o mașină.

Poliția face cercetări la fața locului pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

