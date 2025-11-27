Actualitate
Accident rutier între o mașină și un troleibuz, în cartierul Grigorescu
Un accident rutier în care au fost implicate un troleibuz și o mașină s-a produs, joi, în cartierul Grigorescu. La fața locului au intervenit echipele de prim-ajutor.Accident rutier între o mașină și un troleibuz, în cartierul Grigorescu|Foto: Info Trafic jud. Cluj - Facebook
Un accident rutier, în care au fost implicate un autoturism și un troleibuz, s-a produs, joi, în Cluj-Napoca.
În urma evenimentului rutier, traficul din zona străzilor Octavian Goga și Țebei s-a desfășurat cu dificultate.
Echipele de prim-ajutor au intervenit de urgență la fața locului.
De asemenea, un echipaj de poliție a intervenit pentru dirijarea circulației în zonă.
Potrivit informațiilor publicate pe un grup de șoferi, în evenimentul rutier a fost implicat un troleibuz de pe linia 30 și o mașină.
Poliția face cercetări la fața locului pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.
