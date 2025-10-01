Cel puțin 9 oameni au murit în urma inundațiilor în Ucraina

Cel puțin nouă persoane au decedat în Odesa, în urma ploilor violente care s-au abătut asupra regiunii.

Cel puțin 9 oameni au murit în Odesa în urma inundațiilor | Foto: Facebook, ДСНС України (Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale - Ucraina)

Ploile violente care s-au abătut asupra regiunii Odesa, din sudul Ucrainei, au cauzat cel puțin nouă decese, inclusiv al unui copil, au anunțat miercuri serviciile de urgență din această țară, informează AFP.





„Toată noaptea trecută, salvatorii au ajutat la evacuarea persoanelor rămase captive în urma inundațiilor, la degajarea automobilelor, la pomparea apei din clădiri”, au precizat serviciile de urgență din Ucraina pe Telegram, și au publicat fotografii cu mașini acoperite de apă și salvatori care îi ajutau pe localnici, potrivit Agerpres.ro.

Canalizările, depășite în Odesa. A plouat cât pentru două luni în doar câteva ore

Primarul din Odesa, Ghenadi Truhanov, a raportat că, în noaptea de marți spre miercuri, o cantitate de ploaie echivalentă cu regimul pluvial din două luni obișnuite a căzut asupra acestui oraș într-un interval de doar șapte ore.

„Nicio rețea de canalizare nu poate suporta o astfel de cantitate” de apă, a adăugat el.

Intemperiile soldate cu victime s-au produs în contextul în care Ucraina continuă să fie supusă unor bombardamente zilnice din partea armatei ruse, care controlează aproximativ 20% din teritoriul său, la trei ani și jumătate după lansarea unei invazii pe scară largă.

