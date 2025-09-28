Alegeri Republica Moldova. Peste un milion de cetățeni s-au prezentat la urne până la ora 15. Vezi câți s-au prezentat în România

Până la ora 15:00 peste 35% dintre cetățenii cu drept de vot a Republicii Moldova s-au prezentat la urne, mai exact aproximativ 1.025.676. Dintre aceștia, peste 145.600 s-au prezentat la secțiile deschise din diaspora.

Alegeri Republica Moldova. Peste un milion de cetățeni s-au prezentat la urne până la ora 15. | Foto: Mădălina IVAN- monitorulcj.ro

În România, până la ora 15:00 au votat peste 18.700 de cetățeni a R. Moldova, conform datelor publicate de Comisia Electorală Centrala. Secțiile de votare se vor închide la ora 21:00.

Scrutinul acesta este decisiv pentru stabilitatea politică a țării și pentru parcursul său european, deoarece parlamentarii și guvernul rezultat vor decide reformele interne, politica externă și apropierea de Uniunea Europeană. Continuarea progresului Moldovei depinde de alegerea unui parlament și a unui guvern pro-european.

Unde se poate vota în Cluj-Napoca

Vor exista două secții de vot la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, în Piața Lucian Blaga 1-3.

